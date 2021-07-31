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Пустые старания Путина

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  • 31.07.2021, 18:23
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Пустые старания Путина

На протяжении 30-ти лет отношение украинцев к РФ менялось и, в соответствии с поведением соседа, в определенную сторону.

В последние дни российские (и украинские, сориентированные на РФ) пропагандисты изо всех сил разгоняют новость о том, что большинство украинцев считают себя и "русских" одним народом. Я намеренно использовал этническое самоназвание "русские", а не политическое самоназвание "россияне", так как речь идет именно об этносе, пишет для liga.net украинский писатель и бизнесмен Ян Валетов.

Новость представлена, как хайповая, доказывающая тезисы из статьи «великого социолога современности» и «политика планетарного масштаба» Путина.

В принципе, у доброй половины граждан Украины родственники живут по всему миру, в том числе и в России. Мои дед и дядя по отцовской линии похоронены в Москве. Тюмень, Нефтеюганск, Сургут, золотоискательские поселки Дальнего Востока могут хоть завтра перейти на государственный украинский, столько там украинцев.

В освоении богатств Сибири и Дальнего Востока огромный вклад внесли именно украинцы, давшие туда и высококлассных инженеров, и высококвалифицированную рабочую силу.

Остались ли эти переселенцы украинцами ментально? Возможно, но не очевидно. А политически? Не факт. Скорее, нет, чем да. Хотя, поверьте на слово, среди них был изрядный процент тех, чьи предки на протяжении веков на праздники одевались именно вышиванку, а не косоворотку. И в этом нет ничего удивительного.

Добро пожаловать в современный мир!

Понятие нации было придумано в XIX веке и пришло на замену маркерам вероисповедания. В XXI веке ни один из старых маркеров не работает.

Будущее Украины не в вычислении долей украинской крови, проживающих здесь граждан, а в создании политической нации, где гражданство будет определяться отношением к стране, защитой ее интересов, уважением и любовью к ней.

Попытки создания моноэтнического государства на территории, где исторически (этак пару тысяч лет) проживало больше сотни разных народностей, на мой взгляд, обречены на неудачу и лишены смысла.

Точно так же лишены смысла и заявления об "одном народе", потому что нынче в понятие "народ" вкладываются совершенно другие смыслы: политические, социальные, экономические и (да-да!) военные – защита территорий, политический и экономический путь, критерии развития, особенности построения сообщества.

Вообще-то, отбирать территории и убивать жителей Украины под песню про "один народ" – это какой-то новый принцип международных отношений, но сейчас я не об этом.

В настоящий момент, и я надеюсь, что навсегда, у Украины с Россией разные экономические, политические, этические и военные интересы. Мы близки территориально, но в остальном с каждым годом становимся все дальше. Я не радуюсь и не огорчаюсь, я констатирую факт. Если бы не длительная история совместного проживания, родственные языки и пересекающиеся культуры, то и говорить было бы не о чем, настолько несхожи цели и декларированные пути их достижения.

Речь не об этнической разнице. Речь о разнице ментальной, о пропасти между имперским мышлением и политикой империи, смысл существования которой в поглощении, присоединении и ассимиляции, и политикой мятежной провинции, отстаивающей свою свободу и независимость от империи любой ценой.

Можно ли обменять свободу на длинную цепь и полную миску баланды? Наверное, для многих это приемлемо. Для многих, но к счастью не для всех. Только поэтому Украина сегодня остается страной, а не Юго-Западным федеральным округом.

На протяжении 30-ти лет отношение украинцев к России менялось и, в соответствии с поведением соседа, менялось в определенную сторону. И на сегодня картина далеко не такая, как рисует ее Путин и его сторонники по обе стороны границы.

У этого изменения были свои причины и, на мой взгляд, определялись они не беззубой отечественной пропагандой, а целым рядом реальных причин и событий, которые трансформировали отношения между людьми и странами.

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