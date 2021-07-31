219 лет назад родился выдающийся белорус Игнат Домейко

219 лет назад родился выдающийся белорус Игнат Домейко3
- 31.07.2021, 20:40
Герой восстания 1830-31 годов стал национальным героем Чили.
219 лет назад, 31 июля 1802 года, родился Игнат Домейко — белорусско-чилийский ученый, литвинско-польский диссидент, передает «Белсат».
Основные факты биографии Игната Домейко (1802-1889):
— Геолог, минеролог, магистр философии и математики, почетный доктор медицины.
— Принимал участие в восстании 1830-1831 годов, после чего вынужден был эмигрировать.
— За деятельность в Обществе филоматов сидел в тюрьме вместе с Мицкевичем. Узники подкупали царских следователей, чтобы устраивать тайные встречи.
— Был ректором Чилийского университета.
— Занимался строительством шахт для добычи меди, серебра, золота.
— Автор более 130 научных работ.
— Стал национальным героем Чили — за научную деятельность и работу на благо народа.