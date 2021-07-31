219 лет назад родился выдающийся белорус Игнат Домейко 3 31.07.2021, 20:40

Герой восстания 1830-31 годов стал национальным героем Чили.

219 лет назад, 31 июля 1802 года, родился Игнат Домейко — белорусско-чилийский ученый, литвинско-польский диссидент, передает «Белсат».

Основные факты биографии Игната Домейко (1802-1889):

— Геолог, минеролог, магистр философии и математики, почетный доктор медицины.

— Принимал участие в восстании 1830-1831 годов, после чего вынужден был эмигрировать.

— За деятельность в Обществе филоматов сидел в тюрьме вместе с Мицкевичем. Узники подкупали царских следователей, чтобы устраивать тайные встречи.

— Был ректором Чилийского университета.

— Занимался строительством шахт для добычи меди, серебра, золота.

— Автор более 130 научных работ.

— Стал национальным героем Чили — за научную деятельность и работу на благо народа.

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