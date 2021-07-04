Израильские ученые смогли создать самое тонкое в мире устройство 1 4.07.2021, 21:00

Cовременные устройства состоят из крошечных кристаллов.

Исследователям из университета Тель-Авива удалось создать технологию, толщиной всего лишь в 2 атома, предназначенную для хранения информации.

Об этом передает "Укринформ".

Как пишет издание, современные устройства состоят из крошечных кристаллов, которые включают в себя примерно 1 миллион атомов, 100 атомов в квадрате. В компьютере они переключаются для кодирования и обработки информации.

В престижном научном журнале Science опубликовали исследование об использовании слоев бора и азота, толщиной в 1 атом. Как объяснили авторы, благодаря уменьшению технологии до 2 атомов электроны движутся сквозь слой с большей скоростью. В естественном состоянии соответствующий материал состоит из большого количества слоев, которые наложены друг на друга.

По словам доктора Моше Бен Шалома из университета Тель-Авива, исследователи смогли составить слои в параллельной конфигурации без вращения. Гипотетически атомы одного вида из-за этого оказываются в идеальном перекрытии, несмотря на силу отталкивания.

"Когда электрическое поле подается в противоположном направлении, система "скользит", чтобы изменить ориентацию. Она остается стабильной, даже когда поле выключено", — отметил ученый.

По словам ученых, эта технология сможет сделать устройства более быстрыми и менее плотными, что позволит потреблять меньше энергии. Также она должна содействовать разработке других устройств, которые накапливают и преобразуют энергию, а также таких, которые взаимодействуют со светом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».