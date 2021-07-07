Художник из Бельгии нашел способ пристыдить чиновников при помощи нейросети 4 7.07.2021, 12:25

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Сидеть в телефоне во время заседаний теперь не получится.

Бельгийский художник и разработчик Дрис Депортер запустил приложение на основе искусственного интеллекта, которое подсчитывает время, потраченное политиками на смартфоны во время заседаний, сообщает office life.

Проект назвали The Flemish Scrollers, и пока его опробовали только во Фламандском регионе Бельгии. По словам разработчика, система призвана пристыдить политиков, просиживающих заседания в смартфоне. Видеозаписи с теми, кто отвлекается на совещаниях на гаджеты, попадают на специально созданные страницы в Twitter и Instagram.

Для проекта разработали программное обеспечение, которое при помощи нейросети анализирует доступные на YouTube видеозаписи заседаний фламандского правительства. В итоге оно распознает гаджеты в руках политиков и идентифицирует их личность.

По данным издания The Next Web, Депортер придумал проект еще в 2019 году, когда во время трансляции заседания в объективы камер попал министр-президент Фландрии Ян Джамбон, играющий на смартфоне в Angry Birds.

Единственный недостаток системы, отмечают эксперты, в том, что она не позволяет узнать, по какой причине люди используют гаджеты. В итоге в объектив попадают и те, кто взялся за телефон по делу.

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