На «Гродно-Азоте» остановился второй цех 5 7.07.2021, 18:46

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Санкции не действуют?

На ОАО «Гродно-Азот» в среду около 11:25 случилась внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. Ближе к вечеру остановился также «Карбамид-3».

Об этом Charter97.org сообщил читатель из Гродно.

ОАО «Гродно Азот» – одно из крупнейших предприятий Беларуси. Два цеха – «Аммиак-4» и «Карбамид-4» – ушли на капитальный ремонт в июне.

Специалисты считают, что остановка цехов связана с последствиями западных санкций.

Напомним, санкции введены против девяти белорусских предприятий, включая концерн «Белнефтехим», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США».

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