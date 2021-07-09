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В Москве пристав покончил с собой прямо в здании суда

  • 9.07.2021, 13:48
В Москве пристав покончил с собой прямо в здании суда

Мужчина использовал табельное оружие.

В Москве судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского суда. Об этом сообщают ТАСС, РИА Новости и РЕН-ТВ со ссылкой на источники.

По информации РЕН-ТВ, приставу было 27 лет. Он зашел в здание суда и совершил самоубийство с помощью табельного оружия, пишет телеграм-канал «112».

Погибшего зовут Джамиль Ахундов, сообщает телеграм-канал Mash. Он совершил самоубийство в туалете в здании суда. По данным канала, мужчине было 26 лет. Он три года работал судебным приставом, не имел нареканий и был рекомендован в кадровый резерв на пост судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

В настоящее время устанавливаются возможные причины самоубийства мужчины. В управлении Следственного комитета по Москве сообщили телеграм-каналу «Подъем», что информацию об инциденте передали в главное управление ведомства.

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