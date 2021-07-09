Реальный СССР в 60-ые годы: в советских фильмах этого не показывали 9.07.2021, 22:31

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Советский Союз глазами иностранного путешественника.

Сегодня будет пост на одну из наиболее популярных тем моего блога — реальные фотоснимки СССР в шестидесятые годы, пишет белорусский блогер Максим Мирович.

Как уже знают постоянные читатели моего блога — я нахожу самые интересные фотоснимки (сделанные часто малоизвестными авторами) и публикую их в виде подборок с комментариями. Сегодняшняя подборка касается реальной советской жизни конца шестидесятых годов.

Чем интересен такой формат? Очень часто такие серии фотографий сделаны не советскими гражданами — а приезжими в СССР по той или иной причине иностранными журналистами. Иностранные журналисты не были проинструктированы "ответственными товарищами" на тему того, что можно и нужно снимать, а что снимать категорически нельзя. Поэтому взгляд их объектива на окружающую советскую действительность лишён какой-либо цензуры. Если бы такие снимки сделал советский корреспондент — то тут же бы раздались дикие крики о том, что он очерняет советскую действительность (хотя как можно "очернить" то, что существует на самом деле — фотоаппарат просто беспристрастно констатирует факт) — а вот иностранцы снимали всё подряд.

Сегодняшняя фотоподборка относится к концу 1960-х годов и сделана Ирвингом Снайдером — путешественником и фотографом, что побывал на всех континентах. В советских фильмах эпохи 1960-х Советский Союз предстаёт мощной космической страной, которая массово застраивает одну шестую часть суши миллионами кубометров хрущёвок — но на фото Ирвигна Снайдера мы видим совсем другое. Оттуда на нас смотрит достаточно бедная и серая страна.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о реальном СССР шестидесятых годов на фото иностранного путешественника.

02. Советское почтовое отделение в старом деревянном здании. Надо сказать, что в СССР почему-то очень стеснялись того факта, что даже в семидесятые-восьмидесятые годы по всей стране оставались сотни тысяч старых зданий, построенных ещё при царе Горохе — видимо, это как-то разрушало картину "космической супердержавы". Но факт остаётся фактом — таких зданий было очень много.

03. Автобусная остановка. Лично меня на этом снимке больше всего поразил взгляд мрачноватого дядечки в плаще и шляпе, который пристально разглядывает фотографа (наверное, прокручивая в голове недавно просмотренный фильм про шпионов-диверсантов "В квадрате 45"). Что интересно — на снимках США тех же лет вы практически не встретите таких граждан — которые живут и выглядят так, словно выполняют какое-то спецзадание.

03. Советский промышленный район. Вообще надо сказать, что дымящими вонючими заводами в СССР очень гордились — в советских фильмах вроде "Весна на Заречной улице" постоянно показывают дымящие трубы сталелитейных заводов в самом центре города, которые беспрестанно нагнетают общественную пользу. Происходит сие действие в фильмах, как правило, под бравурную советскую музыку, изображающую радость труда.

Но никто не показывал, как всё это выглядело вблизи на самом деле — огромные уродливые здания, построенные часто в самом центре города — чтобы удобнее туда было возить советских рабочих, не имеющих собственных автомобилей. Трубы наполняют окружающее пространство невыносимой вонью, от которой падают с неба птица и гибнут деревья — одно такое дерево можно увидеть слева в кадре — с него осыпалась не только листва, но и ветви. Вокруг — горы шлака и строительного мусора, погибшая зелень, грязь и неухоженность — свойственные для стран Третьего мира.

04. Но зато у советских граждан была возможность питаться лучшими и наиболее натуральными в мире продуктами — к примеру, молоком за 45 копеек — которое давали выросшие среди дымящих заводов и готовые ко всему советские коровы. Если целый день проработать на дымящем заводе — то привкус жжёной резины в молоке будет почти не заметен!

05. Невероятно редкое для СССР цветное фото железнодорожного переезда. Обычно всё, что связано с железными дорогами, в СССР попадало под жесточайший запрет на фотосъёмку — так как железные дороги считались "стратегическими объектами", и каждый, кто их фотографировал — по умолчанию мог считаться шпионом НАТО. На фото мы наглядно видим страшные советские тайны — плохонькую дорогу без обочины, деревянные крашеные кисточкой шлагбаумы и старые грузовики чуть ли не военных лет.

06. Время от времени Ирвинг фотографирует советскую агитацию и пропаганду — часто это какие-то лозунги и призывы, но иногда — просто что-то непонятное, как например вот такая отделённая от тела голова профессора Доуэля Ленина, пристально взирающая на прохожих со стенда без всяких надписей.

07. На фото Ирвинга Снайдера можно увидеть то, чего вы никогда не увидите ни в одном советском фильме либо постановочном фоторепортаже советских корреспондентов — уличных торговок. Сейчас объясню, почему. Советская пропаганда вбивала в головы мысль, что уличная торговля (свободное предпринимательство) существует только при "загнивающем капитализме" — при котором люди вынуждены сводить концы с концами, не имея возможности пойти работать на вонючий завод.

Но оказывается, что уличная торговля существовала и в самом СССР — и что самое смешное, в отличие от Запада (где уличная торговля часто была прибыльным семейным бизнесом с немалыми оборотами) — в СССР такая торговля действительно часто была уделом полунищих бабушек, которые торговали например цветами с приусадебного участка — чтобы хоть как-то свести концы с концами. В СССР на такие факты закрывали глаза и особо бабушек не трогали — но и практически никогда об этом не писали.

08. Ещё одно фото уличной торговли. Здесь даже важно не то, что на нём снято, а то как это снято. Обратите внимание на то, что снимок несколько размыт и плоховато скадрирован — это означает, что фотограф делал его в спешке, буквально на бегу. Отчего так происходило? К иностранным туристам в СССР приставляли сопровождающих из "ответственных организаций" (как это сейчас происходит в Северной Корее), которые следили за тем, что снимать можно, а что снимать нельзя.

Проходя мимо уличных торговок, фотограф скорее всего слышал от сопровождения что-то вроде "ой, а зачем вам это, вы тут не снимайте, вон лучше посмотрите какой мы Дом Культуры отгрохали за углом! А Космос! Слышали ли вы о советском Космосе?" — и фотографу приходилось делать такие снимки украдкой и на бегу.

09. А вот ещё один снимок, который никогда бы не напечатала советская пресса — дядьки подвозят на подводе груз к каким-то деревянным зданиям. Гужевой транспорт в высокотехнологическом СССР шестидесятых, семидесятых и даже восьмидесятых годов оставался весьма распространённым — для него даже существовали отдельные дорожные знаки — но этот факт как-то стыдливо умалчивался, а в советских фильмах и фоторепортажах тех лет вы никогда не увидите телег с лошадьми.

10. Ещё один снимок уличной торговли на городском рынке. Торговкам не хватило места на прилавках — и они вынуждены продавать свой товар буквально "с земли", сидя целый день на перевёрнутом деревянном ящике.

11. Женщины разгружают огромные 50-килограммовые мешки с картошкой — ещё одно фото, которое никогда и ни за что не напечатала бы советская пресса — назвав его "очернением советской действительности". Мол, существует какая-то ещё одна, другая, более лучшая советская действительность — в которую нужно обязательно верить, каждый день напрягая умственную извилину в попытке её вообразить — и тогда она, как по волшебству, появится. А это показывать не надо.

12. Уличная торговля картошкой. Все совковые рынки, кстати, во всём соцлагере выглядели совершенно одинаково – грязь, нищета, поломанные деревянные ящики и гнилые неровные заборы. Такой рынок существовал даже в солнечном Бухаресте времён Чаушеску — с точно такой же грязью, нищетой и серыми лицами людей.

13. Ещё одно очень красноречивое фото. Мужчина тянет на себе телегу, гружёную грязными мешками с капустой. Одет мужчина в какую-то гимнастёрку сороковых годов — напоминаю, что действие на фото происходит в самом конце шестидесятых.

14. Перебирание капустной гнили — ритуал, через который время от времени в СССР проходили всевозможные инженеры, учёные и даже академики. Рабство гнилой капусты было важной советской скрепой и объединяющим звеном, так сказать цементирующим раствором Страны Советов.

15. Вездесущие советские очереди. Умиляют рассказы фанатов СССР о том, что очереди появились только "в проклятую Перестройку" — я неоднократно доказывал и показывал, что очереди в СССР существовали всегда — как воображаемые (всевозможные "очереди на квартиру), так и реальные — на улицах городов.

16. Моё любимое — полки советского магазина. Умиляют рассказы фанатов СССР о миллиардах тонн чёрной икры, красной рыбы и ста видах бананов в советских магазинах — там всегда, все годы существования СССР были, в основном, только каши и консервы. Даже в "развитом брежневском" СССР было именно так.

17. Ну и последний снимок — так называемый "памятник жертв революции" в Новосибирске. Сюда люди приходили сказать "спасибо" за то, что они живут так, как вы увидели на фото выше.

Такие дела.

В комментариях напишите — как вам всё что вы увидели на фото? Расскажите, интересно.

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