В NASA рассказали, как «кувыркалась» МКС из-за двигателей «Науки» 1.08.2021, 19:10

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У российского модуля самопроизвольно включились двигатели.

Руководитель американского аэрокосмического агентства NASA Зебулон Сковилл рассказал, что в результате нештатного включения двигателей модуля "Наука" Международная космическая станция совершила почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу, а затем 0,5 оборота в обратную, передает mk.ru.

Таким образом Скотвилл отреагировал на обсуждение вращения МКС пользователями Twitter. До этого сообщалось, что, по предварительным данным, МКС совершила оборот в 45 градусов.

После того, как три дня назад модуль "Наука" пристыковался к МКС, у него самопроизвольно включивший двигатели.

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