Пусть почирикает: Путин понимает, что Лукашенко деваться некуда 12 Алексей Мельников

10.08.2021, 10:25

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Алексей Мельников

Узурпатор боится остаться один на один с «другом из Москвы».

Диктатор Лукашенко, казалось, наступил Путину на больную мозоль, оправдывая свой отказ признавать Крым российским:

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет».

Но сказано это не для Путина. Это для Европы и Америки. Дескать, смотрите, со мной можно иметь дело – не надо меня сильно душить санкциями.

Вряд ли эти простоватые заявления впечатлят кого-то в западном мире. Какая разница сегодня, в 2021 году, признает Лукашенко Крым российским или нет? Да и после того, что натворил диктатор за прошедший год, вряд ли у него есть дорога на Запад.

Но, подход Лукашенко его заявление о Крыме выдает – он хотел бы получить хоть какую-то игру в западном мире, хоть какой-то противовес зависимости от Путина. Не хочется остаться один на один с дорогим другом из Москвы.

Вряд ли Путин расстроен словами Лукашенко. Он тоже понимает, что тому деваться некуда. А что касается слов, то пусть почирикает.

Алексей Мельников t.me

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