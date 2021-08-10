«Две недели отпуска — и режим развалится, как карточный домик» 1 10.08.2021, 8:02

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Ситуация натянута, как струна.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих подписчиков:

— Вчера, в годовщину начала нашей борьбы за свободу, США, Канада и Великобритания порадовали нас новым пакетом санкций против хунты. Это очень мощный экономический удар по режиму. Я уже представляю истерику лукашистских прихвостней — их счета стремительно редеют, а они вместе с дедом-психопатом — мировые изгои. Ситуация натянута, как струна, и осталось совсем чуть-чуть, чтобы окончательно истребить лукашизм.

Единственное, что помогает удерживаться хунте у власти — это деньги. Если не будет зарплат у «красауцев», или, например, у Наташки ящика «Массандры», — вся любовь лукашистов к лукашизму резко улетучится. Это стадо бандитов, которые нагло узурпировали власть с целью обогащения. Именно поэтому их идеология так карикатурна — это лишь ширма для наглой преступной схемы. Мы можем надеяться и верить, что санкции через несколько лет действительно задушат хунту. А можем выгнать бандитов сами — просто перестанем их кормить.

На самом деле, у нас намного больше экономических рычагов давления на хунту, чем у Евросоюза. Мы запросто можем перекрыть для диктатуры все денежные потоки. Две недели отпуска — и лукашизм развалится, как карточный домик, а преступники режима пойдут под трибунал. Две недели шоковой терапии для луканомики, две недели всеобщей солидарности и смелости. На большинство, нам это под силу. Так давайте же изгоним узурпатора и начнем строить Новую Беларусь для нас и наших детей.

Жыве Беларусь! Пераможам!

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