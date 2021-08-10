В Турции обнаружили уникальный памятник времен Христа 10.08.2021, 11:43

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Фото: Andalou

Найденные на нем имена меняют взгляд на римский период истории этих земель.

Резная погребальная стела I века нашей эры была обнаружена в древнегреческом городе Парион, в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, сообщает nv.ua.

Ее нашли в южном некрополе города в районе, который был поврежден механическими экскаваторами во время строительства начальной школы.

Многие могилы были повреждены в процессе, но стела и погребальная камера гробницы 6 были найдены в сравнительно хорошем состоянии.

Стела имеет площадь около метра и представляет собой сцену погребального банкета, установленную внутри архитектурного обрамления рифленых колонн слева и справа. Слева — сидящая женская фигура, сопровождаемая служанкой (непропорционально маленькой, чтобы отличать слуг от их хозяев). Слева над ней находится калатус, корзина, используемая для хранения мотков шерсти или сбора урожая фруктов, связанных с женщинами, браком и плодородием.

Центральная фигура — полулежащий мужчина. Перед ним прочная mensa Delphica, стол-тренога с ножками, вырезанными в виде ног животных. Справа от него два слуги: один разносит напиток из большого кратера, другой конюх, предположительно, с хозяйской лошадью. Справа над слугами видны сундук и ящик, которые символизируют богатство семьи.

Латинская надпись на дне стелы идентифицирует пару на рельефе: «Луций Фурний Лесбонакс, освобожденный Луцием, построил эту погребальную стелу для себя и своей жены Фурнии Симпнерузы».

Вокруг могилы 6 были обнаружены четыре захоронения с останками 10 человек. Один умерший был ребенком, остальные девять — взрослыми. Каждого человека хоронили со своим отдельным инвентарем.

Указывая на то, что стела является важной находкой, руководитель раскопок профессор Ведат Келеш сказал: «Эта стела показала нам, что южный некрополь Париона активно использовался в римский и более ранний периоды. В то же время, когда мы смотрим на состояние гробницы и города, это показывает нам, что древний город был богатым в римский период».

«Имена на стеле тоже очень важны. Например, Lesbonax — это не латинское имя. Имя его жены тоже не латинское. Это греческие имена. Мы даже можем сказать, что Лесбонакс был кем-то, кто жил на острове Лесбос. Мы поняли, что они были рабами и впоследствии получили римское гражданство. Мы поняли, что, когда римляне пришли в этот город, они поработили тех, кто был здесь, а затем предоставили им гражданство», — добавил он.

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