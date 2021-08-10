Политолог: Стратегия Минска терпит крах 9 10.08.2021, 16:40

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Фото: ТАСС

Финальной точкой концентрации нелегальных мигрантов станет сама Беларусь.

Успеет ли Европа среагировать на перенаправление Беларусью мигрантских потоков к другим границам, и каковы будут последствия для нашей страны?

За последние четыре дня польские пограничники у границы с Беларусью задержали 349 иностранцев, пытающихся попасть в ЕС. В ночь на вторник, 10 августа, на латвийско-белорусской границе задержали 65 мигрантов, а всего за прошедшие сутки — около 200 человек.

Тем временем пограничная служба Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну из Беларуси не попал ни один мигрант, литовские пограничники вернули в Беларусь почти 100 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в неразрешенных местах.

Перенаправление мигрантских потоков, а также последствия такого развития событий для Беларуси «Филин» обсудил с директором Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсением Сивицким.

— Перенаправление потоков мигрантов во многом обусловлено тем, что литовские власти приняли решение эффективно блокировать попытки нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, — отмечает эксперт.

С учетом того, что сообщества мигрантов быстро адаптируются к изменяющимся условиям и среде, они, соответственно, выбирают направления, которые с их точки зрения менее защищены. В данном случае это латвийское и польское направления.

Однако очевидно, что эти страны быстро и решительно отреагируют на данный миграционный кризис по примеру литовских властей. Особенно с учетом того, что эти действия находят солидарность и поддержку со стороны ЕС. Поэтому в конечном итоге это приведет к тому, что Беларусь окажется в таком санитарном кордоне со стороны соседей, а финальной точкой концентрации нелегальных мигрантов станет сама Беларусь.

Важно также отметить, что стратегия Минска оказать миграционное давление на своих соседей и таким образом принудить их сесть за стол переговоров терпит крах. Этого не отрицают даже сами белорусские власти. В официальных комментариях представителей МИДа признается тот факт, что наши соседи и в целом ЕС игнорируют сигналы со стороны Минска о готовности искать какое-то совместное решение.

При этом, безусловно, звучат обвинения в сторону Евросоюза о том, что именно он является причиной кризиса в связи с односторонним решением прекратить сотрудничество с Беларусью в сфере управления границей. Что предполагало в том числе и финансирование со стороны ЕС, которое сейчас заблокировано.

Вместо этого Европейский союз избегает прямых контактов с белорусскими властями и предпочитает купировать проблему на этапах ее зарождения, координируя свои действия со странами, которые выступают донорами нелегальных мигрантов.

В качестве одного из последних примеров можно привести эффективное сотрудничество ЕС с властями Ирака. Думаю, Евросоюз и далее продолжит такое взаимодействие. В конечном итоге, если ситуация на границе между Беларусью и европейскими странами в ближайшее время не нормализуется, то, как уже было анонсировано, ЕС рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против режима Лукашенко.

Поэтому единственная возможность избежать развития событий по данному сценарию — возвращение белорусской стороны к соблюдению своих международных обязательств, независимо от того, готов Евросоюз вернуться к сотрудничеству в сфере управления границами и финансировать данную деятельность или нет.

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