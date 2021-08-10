Гуцериев передал долю в «РуссНефти» своему брату из-за санкций против режима Лукашенко 1 10.08.2021, 19:06

Ранее тот уже получил контрольный пакет «Нефтисы».

Бизнесмен Михаил Гуцериев, владевший 37,15% «РуссНефти», снизил свою долю в компании до 0%. Этот пакет получил его родной брат Саит-Салам Гуцериев, следует из сообщения нефтяной компании, опубликованного в рамках раскрытия информации вечером во вторник, 10 августа, передает РБК.

Смена собственника пакета акций произошла еще два месяца назад — 10 июня, указано в сообщении. Представитель «РуссНефти» не стал комментировать причины и детали смены крупнейшего акционера компании.

21 июня Гуцериев попал под санкции ЕС против режима Лукашенко, в том числе в связи с вынужденной посадкой рейса Ryanair в Минске в конце мая, на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, в тот же день арестованный. Совет ЕС объяснил введение санкций против российского бизнесмена тем, что он «давний друг» Александра Лукашенко и благодаря этому скопил значительное богатство и имеет влияние в политической элите Беларуси.

Через три дня после этого, 24 июня, Гуцериев, возглавлявший совет директоров «РуссНефти», заявил о намерении выйти из его состава. А 14 июля «РуссНефть» сообщила о том, что бизнесмен больше не является ее контролирующим лицом.

«Совет директоров «РуссНефти» на своем заседании 13 июля 2021 года рассмотрел и согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица, включая контроль компании со стороны Михаила Гуцериева. Совет директоров пришел к этому заключению на основании анализа меморандумов независимых юридических консультантов, обладающих компетенциями в области санкционного законодательства ЕС», — говорилось в сообщении «РуссНефти». В качестве экспертов были привлечены Herbert Smith Freehills, Baker Botts и LECAP. 9 августа Гуцериев попал и под санкции Великобритании против режима Лукашенко.

Доля в «РуссНефти» — второй крупный актив, который Михаил Гуцериев передал своему брату. 22 июля стало известно, что Саит-Салам получил от него около 68% в еще одном крупном нефтяном активе — «Нефтисе», а сам бизнесмен и его сын сохранили лишь около 7% «Нефтисы».

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