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На Италию надвигается антициклон «Люцифер», который принесет жару до +48

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  • 10.08.2021, 19:34
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На Италию надвигается антициклон «Люцифер», который принесет жару до +48

Жара создаст чрезвычайную пожарную опасность по всей Италии.

На Италию надвигается антициклон "Люцифер", который образовался над пустыней Сахара в Африке. Антициклон принесет в регионы Италии жару до +48 градусов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Из-за антициклона эта неделя в Италии должна стать самой жаркой в этом году. Жара создаст чрезвычайную пожарную опасность по всей Италии.

Власти страны уже предупредили итальянцев об опасности образования лесных пожаров. В последние недели лесные пожары наделали бедствия во многих регионах, но больше всего пострадали Сардиния, Сицилия и Абруццо.

Сегодня в "красной" зоне опасности находятся четыре города, завтра их будет уже восемь, а в четверг "красными" станут уже 10 городов. В "красной" зоне, как ожидается, будут Бари, Кампобассо, Риети, Рим, Болонья, Фрозиноне, Латина, Палермо, Перуджа и Триест.

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