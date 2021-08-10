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Хоккейный тренер Александр Руммо с семьей покинул Беларусь

  • 10.08.2021, 22:12
  • 9,806
Хоккейный тренер Александр Руммо с семьей покинул Беларусь
Александр Руммо

Александр Руммо был главным тренером юношеской сборной Беларуси.

Хоккейный тренер Александр Руммо вместе с семьей уехал из Беларуси. По некоторым данным, сейчас 50-летний специалист находится на территории Польши, передает euroradio.fm.

В сентябре 2020 года Руммо подписал письмо против насилия и за честные выборы. После этого он покинул пост главного тренера юношеской сборной (U17) Беларуси.

На посту главного тренера его заменил Андрей Михалев, который подписал письмо за насилие и фальсификацию выборов.

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