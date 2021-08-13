Украина нашла замену белорусским нефтепродуктам 4 13.08.2021, 16:55

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Что в МИД Украины говорят о переговорах с польским концерном ORLEN.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил намерения украинского правительства расширить сотрудничество с крупнейшим в Европе польским нефтяным концерном ORLEN для диверсификации поставок энергоресурсов и усиления энергетической безопасности Украины, сообщает «Радыё Свабода».

«На этой неделе под эгидой МИД Украины делегация польской компании ORLEN во главе с ее президентом Даниэлем Обайтеком посетила нашу страну. Министерство организовало встречи с представителями правительства, государственными компаниями. Были очень конкретные, предметные разговоры», – сообщил Дмитрий Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что МИД будет «и дальше помогать компании находить новые экономические возможности в Украине, чтобы привлекать новые инвестиции в украинскую экономику».

Дмитрий Кулеба убежден, что потенциально расширение деятельности польского нефтяного концерна ORLEN в Украине позволит усилить энергетическую безопасность Украины и диверсифицировать энергетический рынок.

«Именно так открыто, системно и конструктивно надо вместе работать. Это создает новую культуру отношений с иностранными инвесторами», – подчеркнул Дмитрий Кулеба»

В июне и июле поставки белорусских нефтепродуктов в Украину сократились почти на четверть после очень интенсивного увеличения объемов с начала 2021 года. Прежде всего уменьшились поставки автомобильных бензинов, топлива для реактивных двигателей, а также углеводных продуктов в газообразном состоянии и нефтяного битума.

Дефицит импортных нефтепродуктов смогли заместить два украинских нефтеперерабатывающих завода, которые увеличили производство и закрыли почти половину потребности внутреннего рынка. Другую часть компенсировали поставки из Польши и Литвы, которые осуществляла польская компания PKN Orlen. Это крупнейшая в Центральной Европе нефтеперерабатывающая компания, в управлении которой семь нефтеперерабатывающих заводов – три в Польше, три в Чехии и один в Литве.

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