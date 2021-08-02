Свободные спортсмены требуют от МОК пожизненно дисквалифицировать лукашенковских функционеров, угрожавших Тимановской

Свободные спортсмены требуют от МОК пожизненно дисквалифицировать лукашенковских функционеров, угрожавших Тимановской15
- 2.08.2021, 8:54
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Также БФСС призывает лишить их аккредитации на Олимпиаде.
Белорусский фонд спортивной солидарности обратился в МОК с требования о пожизненной дисквалификации Дмитрия Довгаленка, Юрия Моисевича, Артура Шумака и Василия Юрчика, которые были замешаны в истории с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, пишет «Трибуна».
Также Фонд просит лишить указанных специалистов аккредитации на Олимпийских играх.
Юрчик — начальник отдела международных отношений НОК Беларуси, а Шумак — заместитель директора РЦОП по легкой атлетике. Оба сегодня сопровождали Тимановскую для отправки ее в Беларусь.
Юрий Моисевич — главный тренер сборной Беларуси, а Дмитрий Довгаленок — шеф белорусской миссии на Олимпиаде в Токио.