Свободные спортсмены требуют от МОК пожизненно дисквалифицировать лукашенковских функционеров, угрожавших Тимановской 15 2.08.2021, 8:54

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фото: ТАСС

Также БФСС призывает лишить их аккредитации на Олимпиаде.

Белорусский фонд спортивной солидарности обратился в МОК с требования о пожизненной дисквалификации Дмитрия Довгаленка, Юрия Моисевича, Артура Шумака и Василия Юрчика, которые были замешаны в истории с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, пишет «Трибуна».

Также Фонд просит лишить указанных специалистов аккредитации на Олимпийских играх.

Юрчик — начальник отдела международных отношений НОК Беларуси, а Шумак — заместитель директора РЦОП по легкой атлетике. Оба сегодня сопровождали Тимановскую для отправки ее в Беларусь.

Юрий Моисевич — главный тренер сборной Беларуси, а Дмитрий Довгаленок — шеф белорусской миссии на Олимпиаде в Токио.

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