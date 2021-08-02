Правительство Японии: Тимановская находится в безопасности 9 2.08.2021, 9:51

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Токио будет реагировать на ситуацию надлежащим образом.

В МИД Японии сообщили ТАСС, что оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) изучают намерения белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которая не вылетела из Японии вопреки требованию тренеров национальной сборной Беларуси.

«Нам известно, что организационный комитет Игр, МОК и другие ответственные организации в настоящее время принимают ряд мер, включая подтверждение личных намерений этого человека. Мы знаем, что Тимановская находится в безопасности. Она сотрудничает с ответственными органами и ведет с ними обсуждение. Правительство Японии также со своей стороны сотрудничает с этими заинтересованными организациями и продолжит принимать надлежащие меры в будущем», – отметили в ведомстве.

Генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като также подтвердил, что правительство Японии занимается ситуацией с белорусской спортсменкой.

«Тимановская ведет переговоры с имеющими к этому отношение органами. Мы также сотрудничаем с ними и будем реагировать на ситуацию надлежащим образом», – сказал он.

Как сообщил Международный олимпийский комитет, Тимановская провела ночь в отеле в аэропорту.

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