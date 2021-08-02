Власти наторговали с Россией в минус на $3 миллиарда 6 2.08.2021, 9:52

8,430

Негативное сальдо увеличилось почти втрое.

Данные о внешней торговле товарами публикуются с некоторой задержкой. Первая предварительная информация за 6 месяцев стала доступна на рубеже июля и августа, пишет сайт banki24.by.

В целом дефицит товарной торговли составил 1,151 млрд USD в эквиваленте. Дефицит означает, что импорт превышает экспорт и образуется отрицательное сальдо.

Коэффициент покрытия импорта экспортом за 6 месяцев составил 93,9%. Иными словами, в январе—июне на каждые 100 USD импорта приходилось менее 94 USD экспорта.

Дефицит торговли товарами традиционен для современной Беларуси. Ранее он покрывался профицитом во внешней торговле услугами. В последние годы наблюдается тенденция на вытеснение белорусских товаров на потребительском рынке.

Главным торговым партнером Беларуси на протяжении всех лет независимости остается Россия. В 2021 году она также занимает лидирующие позиции.

Как мы и предсказывали в предыдущих материалах, удельный вес РФ даже вырос по сравнению с 2020 годом. Доля России в товарной торговле выросла с 48% до 48,8%.

Росту значения российского вектора способствовало увеличение импорта из этой страны — на 45,9% против +21,9% по экспорту. Опережающий рост импорта в первую очередь связан с удорожанием нефти, которая ввозится в Беларусь для переработки на НПЗ.

Резкий рост импорта из РФ привел к кратному увеличению негативного сальдо торговли с этой страной. Если за 6 месяцев 2020-го оно составило минус 1,090 млрд USD, то за 6 месяцев 2021-го — минус 3,049 млрд USD. Таким образом, «дыра» в товарной торговле выросла в деньгах почти в 3 раза.

Покрытие импорта экспортом в торговле с Россией значительно ухудшилось к 2020 году. В 2020 году экспортные поставки покрывали импортные на 84,8%, а в 2021-м — только на 70,8%.

Первой производной от торговли с Россией является торговля с Евросоюзом. Дело в том, что нефтепродукты, которые вырабатываются из российской нефти, выступают главным экспортным товаром на рынке ЕС. Это значит, что если в нынешних условиях не будет ввоза нефти из России, то не будет и большого экспорта в страны ЕС.

Позитивное сальдо торговли с ЕС за 6 месяцев составило 1,369 млрд USD. В прошлом году оно было негативным — минус 911 млн USD. Это было связано с удешевлением нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, а также с малыми поставками сырья из РФ в 1 квартале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».