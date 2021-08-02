Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров на курортах в Турции

Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров на курортах в Турции4
- 2.08.2021, 10:53
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Фото с высоты 770 километров.
Вдоль средиземноморского побережья Турции уже несколько дней бушуют масштабные лесные пожары: курорты Бодрум, Манавгат, Мармарис и Анталия охвачены огнем и дымом в разгар туристического сезона. Как это выглядит из космоса, показали в European Space Imaging со спутников Mаxar, пишет liga.net.
Снимки сделаны американским спутником наблюдения Земли WorldView-2 на платформе компании Maxar с высоты 770 км. Открыть фрагмент одного из фото, чтобы увидеть уровень детализации.
Literally paradise on fire. Turkey's Marmaris coastline about an hour ago. pic.twitter.com/ALCIQr32jz— Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) August 1, 2021
Число жертв стихии достигло 10 человек.
Горят леса также в соседней Греции и на итальянском острове Сицилия. Спасателям противостоит также аномальная жара: сегодня и завтра в Греции ожидается до +44°С.
Карта рисков возникновения пожаров в Европе: