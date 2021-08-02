закрыть
2 августа 2021, понедельник, 12:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров на курортах в Турции

4
  • 2.08.2021, 10:53
  • 6,458
Спутниковые снимки масштабных лесных пожаров на курортах в Турции

Фото с высоты 770 километров.

Вдоль средиземноморского побережья Турции уже несколько дней бушуют масштабные лесные пожары: курорты Бодрум, Манавгат, Мармарис и Анталия охвачены огнем и дымом в разгар туристического сезона. Как это выглядит из космоса, показали в European Space Imaging со спутников Mаxar, пишет liga.net.

Снимки сделаны американским спутником наблюдения Земли WorldView-2 на платформе компании Maxar с высоты 770 км. Открыть фрагмент одного из фото, чтобы увидеть уровень детализации.

Число жертв стихии достигло 10 человек.

Горят леса также в соседней Греции и на итальянском острове Сицилия. Спасателям противостоит также аномальная жара: сегодня и завтра в Греции ожидается до +44°С.

Карта рисков возникновения пожаров в Европе:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Лукашенко не смог успокоить вертикаль Валерий Карбалевич
Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник