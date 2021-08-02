Нефть марки Brent обвалилась почти на $3 за день 2.08.2021, 22:01

Инвесторы отреагировали на рост заболевших COVID-19 во всем мире.

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на торгах 2 августа снижалась на минимуме на $2,82, до $72,34 за баррель. Сорт WTI падал на $3,07, до $70,58 за баррель. К 21:00 по Минску падение замедлилось — до $72,82 и $71,17 соответственно, передает РБК.

Как отмечает Bloomberg, инвесторы обеспокоены ростом случаев заболевания дельта-штаммом коронавируса и замедлением экономической активности в Китае.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в Китае, который отражает состояние экономики, в июле упал до 50,4 с 50,9 в июне. Также снизился другой важный показатель — импорт сырой нефти в Китай. В первом полугодии он сократился на 3% впервые с 2013 года. В первой половине 2021 года крупнейший мировой импортер сырой нефти ввез 260,66 млн тонн сырья, или около 10,51 млн баррелей в сутки. Импорт в июне составил 9,77 млн баррелей в сутки, тогда как в прошлом году этот показатель составил 12,9 млн.

Эти данные оказывают давление на сырьевые цены — участники рынка ждут увеличения объемов нефти на рынке после того, как в июле участники ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно начиная с августа. Таким образом, с августа по сентябрь этого года добыча вырастет на 2 млн баррелей.

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