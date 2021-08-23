Где ГАИ расставила ловушки 1 23.08.2021, 8:28

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Камеры будут работать с 12 до 24 часов.

ГАИ назвала места установки камер контроля скорости в Минске. Они будут работать сегодня в две смены.

С 12 часов до 24 часов будут задействованы следующие адреса:

ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч);

пр-т. Независимости — ул. Фогеля (80 км/ч);

пр-т. Партизанский, д.75 (60 км/ч);

МКАД, 41 км (90 км/ч);

ул. Орловская, д.80 (60 км/ч);

ул. Чкалова, д. 1 (60 км/ч);

ул. Ваупшасова, д. 4/15 (60 км/ч).

Вечером с 19:30 до 3:00 камеры будут работать по пяти адресам:

пр-т. Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч);

пр-т. Пушкина, д. 70А (60 км/ч);

пр-т. Дзержинского, д. 3Б (60 км/ч);

пр-т. Независимости, д.45 (60 км/ч);

ул. Кальварийская, д.25 (60 км/ч).

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