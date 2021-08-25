Как белорусам подготовить авто к осенней эксплуатации и сколько это стоит 1 25.08.2021, 14:30

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За транспортным средством, чтобы оно служило долго и надежно, нужно следить всегда, независимо от поры года.

Но осенние погодные условия диктуют свои, особые правила. О том, что проверить и исправить в автомобиле в конце лета и начале осени, а также в какую сумму обойдутся некоторые услуги и необходимые товары, intex-press.by рассказал автомобильный эксперт Сергей Волчецкий.

Салон и кузов

– Первое, что необходимо сделать прежде, чем начнется дождливая пора года, – уделить особое внимание салону и кузову автомобиля. Текстильные ковры рекомендуется заменить резиновыми или же специальными ковриками для сбора влаги и грязи. Это поможет избежать повышения уровня влажности в салоне машины, а также избавит его от неприятного прелого запаха. Цена комплекта резиновых ковриков – от 70 рублей, ковры в багажник стоят около 30–40 рублей.

Немаловажно проверить и то, как работает кондиционер, ведь он помогает осушить салон и избавиться от запотевания стекол. Также хорошо бы заменить салонный фильтр, чтобы не дышать грязным пыльным воздухом. Проверка системы кондиционирования обойдется примерно в 10–20 рублей, а замена салонного фильтра – от 15 рублей плюс стоимость самого фильтра, которая зависит от марки и модели авто.

Следующий этап – это обработка кузова водоотталкивающими полиролями и антикоррозионными средствами. Полироли помогут избежать появления царапин от частых моек, а «антикор» предотвратит разрушение металла.

Средняя стоимость полной антикоррозионной обработки варьируется от 250 до 350 рублей в зависимости от типа кузова: седан/универсал/хэтчбек, кроссовер или внедорожник. Обработку кузова водоотталкивающими материалами можно провести самостоятельно, потратив на средство около 50 рублей.

Необязательно, но желательно смазать дверные замки и петли. Регулярное воздействие влаги и погодных условий на эти детали может привести к проблемам открывания дверей и неприятным скрипам. Стоят специальные смазки примерно 20 рублей.

Стекла и оптика

При подготовке машины к осенней эксплуатации также рекомендуется заменить щетки стеклоочистителя и нанести на лобовое стекло специальное средство – антидождь. Хорошие щетки «дворников» лучше будут очищать лобовое стекло и не станут его царапать частичками осенней грязи. А антидождь предотвращает попадание грязи на «лобовик» и снижает количество влаги на нем, так как капли дождя, попадая на обработанное стекло, мгновенно стекают, не мешая обзору водителя.

Щетки стеклоочистителя в среднем стоят от 20 до 60 рублей, а антидождь – около 15 рублей. Установку щеток и покрытие лобового стекла несложно сделать самостоятельно.

Также перед осенней эксплуатацией автовладельцам стоит проверить работу световых приборов: фар, фонарей, габаритных огней, стоп-сигналов и «противотуманок». Исправная оптика – залог безопасности на дороге.

АКБ

Осенью мы начинаем чаще прибегать к включению всевозможных подогревов – стекла, зеркала, сиденья, чем значительно нагружаем разряженный за теплые летние дни аккумулятор и генератор. Поэтому нелишним будет проверить АКБ и зарядку генератора.

АКБ стоит заменить на новую, если старая отработала свой ресурс. Также нужно обработать электрические разъемы и клеммы имеющегося аккумулятора, который будет использоваться осенью. Цены на аккумуляторы, как правило, начинаются от 100 рублей. А при сдаче старой батареи многие магазины предлагают скидку.

Тормоза и развал-схождение

В последние дни августа и первые дни сентября, когда погода обычно еще дает своеобразный люфт на подготовку, важно проверить равномерность работы тормозной системы и ее усилий. Это нужно по той причине, что на мокрой дороге тормозной путь порядком увеличивается, грозя негативными последствиями для участников дорожного движения.

Рекомендуется также проверить давление в шинах и отрегулировать развал-схождение. По-хорошему, измерять давление и сверять его с требуемыми показателями нужно каждый месяц. Но если на сухих летних дорогах пониженное или повышенное давление может «прокатить», то для осенней эксплуатации несоответствие норм значительно снижает уровень безопасности в пути. Отрегулированный развал-схождение повышает устойчивость машины на дороге и, соответственно, снижает риски заноса и опрокидывания в неблагоприятных погодных условиях.

Диагностика тормозной системы стоит около 35 рублей, а регулировка развал-схождения – от 30 рублей.

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