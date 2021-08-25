закрыть
25 августа 2021, среда, 16:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как белорусам подготовить авто к осенней эксплуатации и сколько это стоит

1
  • 25.08.2021, 14:30
  • 1,578
Как белорусам подготовить авто к осенней эксплуатации и сколько это стоит

За транспортным средством, чтобы оно служило долго и надежно, нужно следить всегда, независимо от поры года.

Но осенние погодные условия диктуют свои, особые правила. О том, что проверить и исправить в автомобиле в конце лета и начале осени, а также в какую сумму обойдутся некоторые услуги и необходимые товары, intex-press.by рассказал автомобильный эксперт Сергей Волчецкий.

Салон и кузов

– Первое, что необходимо сделать прежде, чем начнется дождливая пора года, – уделить особое внимание салону и кузову автомобиля. Текстильные ковры рекомендуется заменить резиновыми или же специальными ковриками для сбора влаги и грязи. Это поможет избежать повышения уровня влажности в салоне машины, а также избавит его от неприятного прелого запаха. Цена комплекта резиновых ковриков – от 70 рублей, ковры в багажник стоят около 30–40 рублей.

Немаловажно проверить и то, как работает кондиционер, ведь он помогает осушить салон и избавиться от запотевания стекол. Также хорошо бы заменить салонный фильтр, чтобы не дышать грязным пыльным воздухом. Проверка системы кондиционирования обойдется примерно в 10–20 рублей, а замена салонного фильтра – от 15 рублей плюс стоимость самого фильтра, которая зависит от марки и модели авто.

Следующий этап – это обработка кузова водоотталкивающими полиролями и антикоррозионными средствами. Полироли помогут избежать появления царапин от частых моек, а «антикор» предотвратит разрушение металла.

Средняя стоимость полной антикоррозионной обработки варьируется от 250 до 350 рублей в зависимости от типа кузова: седан/универсал/хэтчбек, кроссовер или внедорожник. Обработку кузова водоотталкивающими материалами можно провести самостоятельно, потратив на средство около 50 рублей.

Необязательно, но желательно смазать дверные замки и петли. Регулярное воздействие влаги и погодных условий на эти детали может привести к проблемам открывания дверей и неприятным скрипам. Стоят специальные смазки примерно 20 рублей.

Стекла и оптика

При подготовке машины к осенней эксплуатации также рекомендуется заменить щетки стеклоочистителя и нанести на лобовое стекло специальное средство – антидождь. Хорошие щетки «дворников» лучше будут очищать лобовое стекло и не станут его царапать частичками осенней грязи. А антидождь предотвращает попадание грязи на «лобовик» и снижает количество влаги на нем, так как капли дождя, попадая на обработанное стекло, мгновенно стекают, не мешая обзору водителя.

Щетки стеклоочистителя в среднем стоят от 20 до 60 рублей, а антидождь – около 15 рублей. Установку щеток и покрытие лобового стекла несложно сделать самостоятельно.

Также перед осенней эксплуатацией автовладельцам стоит проверить работу световых приборов: фар, фонарей, габаритных огней, стоп-сигналов и «противотуманок». Исправная оптика – залог безопасности на дороге.

АКБ

Осенью мы начинаем чаще прибегать к включению всевозможных подогревов – стекла, зеркала, сиденья, чем значительно нагружаем разряженный за теплые летние дни аккумулятор и генератор. Поэтому нелишним будет проверить АКБ и зарядку генератора.

АКБ стоит заменить на новую, если старая отработала свой ресурс. Также нужно обработать электрические разъемы и клеммы имеющегося аккумулятора, который будет использоваться осенью. Цены на аккумуляторы, как правило, начинаются от 100 рублей. А при сдаче старой батареи многие магазины предлагают скидку.

Тормоза и развал-схождение

В последние дни августа и первые дни сентября, когда погода обычно еще дает своеобразный люфт на подготовку, важно проверить равномерность работы тормозной системы и ее усилий. Это нужно по той причине, что на мокрой дороге тормозной путь порядком увеличивается, грозя негативными последствиями для участников дорожного движения.

Рекомендуется также проверить давление в шинах и отрегулировать развал-схождение. По-хорошему, измерять давление и сверять его с требуемыми показателями нужно каждый месяц. Но если на сухих летних дорогах пониженное или повышенное давление может «прокатить», то для осенней эксплуатации несоответствие норм значительно снижает уровень безопасности в пути. Отрегулированный развал-схождение повышает устойчивость машины на дороге и, соответственно, снижает риски заноса и опрокидывания в неблагоприятных погодных условиях.

Диагностика тормозной системы стоит около 35 рублей, а регулировка развал-схождения – от 30 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев