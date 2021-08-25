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Маккартни издаст тексты ранее неизвестных песен The Beatles

  • 25.08.2021, 22:30
Маккартни издаст тексты ранее неизвестных песен The Beatles
Пол Маккартни

Презентация книги запланирована на 2 ноября этого года.

Известный британский музыкант Пол Маккартни анонсировал издание книги под названием The Lyrics. Она уникальна тем, что в нее войдут тексты ранее неизвестных песен легендарной группы The Beatles. Об этом пишет The Guardian.

Произведение будет основано на беседах Маккартни с поэтом Полом Малдуном и охватит все этапы творчества Пола. Оно описывается как автопортрет в 154 песнях.

Издателем книги выступит Аллен Лейн. По его словам, в The Lyrics войдут тексты незаписанной песни Tell Me Who He Is.

Отмечается, что ранее неизвестные рукописи песен были найдены во время подготовки книги в одной из записных книжек Маккартни, которую он вел еще в начале 1960-х годов.

Презентация книги запланирована на 2 ноября этого года.

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