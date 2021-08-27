У бывшей журналистки БТ Ксении Луцкиной в СИЗО ухудшилось здоровье 27.08.2021, 20:40

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Ксения Луцкина

Растет опухоль в мозге.

Бывшая журналистка Белтелерадиокомпании Ксения Луцкина уже восемь месяцев находится в СИЗО. За это время у нее значительно ухудшилось здоровье: приходится колоть обезболивающие и соблюдать постельный режим. Об этом в интервью «Нашай Ніве» рассказал отец Ксении.

По словам отца журналистки, в 2012 году ей сделали серьезную операцию — удалили опухоль. Еще одно новообразование осталось, его было невозможно удалить. Однако ситуацию держали на контроле.

«У нее было нормальное самочувствие, каждый год проводили обследование, — цитирует Олега Луцкина издание. — А за месяцы в тюрьме значительный рост пошел. Ее возили два раза на МРТ: в мае и июле. Результаты показывают, что опухоль увеличилась. Дочери нужна консультация, мы добиваемся, чтобы ее отвезли на прием в центр неврологии и нейрохирургии, чтобы понять, что и как делать дальше. У Ксении до 1 сентября постельный режим. У нее сильные головные боли, постоянно колют обезболивающие. Я ей таблетки вожу каждый понедельник».

По словам отца, в заключении Ксения держится, в письмах уверяет, что «все будет хорошо».

Ксения Луцкина — бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, причастность к которому имела Академия «Пресс-клуба». Ее задержали в декабре прошлого года в связи с «делом Пресс-клуба», обвинив в соучастии в неуплате налогов. После закрытия этого дела на Ксению завели новое, детали которого неизвестны — адвокат под подпиской о неразглашении.

Остальные фигуранты «дела Пресс-клуба» уже вышли на свободу: их родственники оплатили 110 тысяч рублей как обеспечение возможного ущерба, нанесенного государству, а сами фигуранты подписали прошение о помиловании на имя Лукашенко. Сообщалось, что Луцкина отказалась подписывать такое прошение.

В Белтелерадиокомпании Луцкина отработала более 15 лет. Она занималась созданием документальных фильмов, в частности, на тему Великой Отечественной войны и Чернобыльской катастрофы.

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