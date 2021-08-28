Известный тренер рассказал, какими продуктами надо запастись при подготовке к забастовке

Известный тренер рассказал, какими продуктами надо запастись при подготовке к забастовке2
- 28.08.2021, 15:18
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Денис Гутковский бастовал более двух месяцев без какой-либо финансовой поддержки со стороны.
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) пообщался с Денисом Гутковским, фитнес-тренером и человеком, который бастовал более двух месяцев без какой-либо финансовой поддержки со стороны.
Итак, какими же продуктами стоит запастись при подготовке к забастовке, чтоб много не потратить, но и здоровью не навредить:
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ КРУПЫ:
- клетчатка, медленные углеводы, большая часть из которых конвертируется в гликоген, (сахар про запас, в мышцах и печени), энергия на весь день, и мощь мускулатуры.
БОБОВЫЕ, ГОРОХ, ФАСОЛЬ, ЧЕЧЕВИЦА, НУТ И Т.Д.:
- источник практически полноценного белка, вместо мяса. И важно: все бобовые обладают мощным противовоспалительным эффектом!
КВАШЕНАЯ КАПУСТА:
- содержит витамины, антиоксиданты, основным из которых является витамин С в довольно большом количестве. Но самое главное: квашеная капуста является прекрасным источником полезных для нашего кишечника и иммунитета бактерий рода бифидо и лактобацилл.
ЗАМОРОЖЕННЫЕ МЯСО, ПТИЦА, РЫБА:
- если позволяют финансы, источник полноценного белка, с полным аминокислотным составом. Выбор за вами, отталкиваясь от предпочтений и финансовых возможностей.
ТВЕРДЫЕ СЫРЫ:
- источник полноценного белка (больше, чем в мягких сортах), необходимого для построения мышц, гормональных клеток - иммунных, ферментных и многих других. Долгое хранение!
ТУШЕНКА И КОНСЕРВЫ:
- изготовленные правильно, должны содержать лишь мясо (птица, рыба), специи, соль!
А в качестве консерванта выступает жестяная банка. Хранится архидолго, источник все того же полноценного белка.
ЛУК, ЧЕСНОК:
- если позволяют финансы или огород, пользу чеснока трудно переоценить. А жареный лук с вареным рисом, гречкой или картофелем, не скажу чтоб несет небывалую пользу, но очень вкусно и дешево. Говорю вам как бастующий человек: это было мое любимое блюдо.
Готовьтесь, запасайтесь, родные! Продуктами, деньгами и морально. Будьте готовы освобождать Беларусь с помощью трудового бойкота!
Стачке быть!