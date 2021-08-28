Автомобилисты возмущены постоянным ростом цен на топливо 3 28.08.2021, 21:40

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«Такого нет ни на одном из рынков мира».

С начала года топливо в Беларуси подорожало на 1 копейку уже 25 раз. Abw.by разбирался, что будет с ценами дальше и как уменьшить расход топлива.

Почему цена растет по 1 копейке?

Как объяснили в концерне "Белнефтехим", политика их ценообразования направлена на то, чтобы удержать приемлемую для экономики и населения стоимость топлива. В качестве метода регулирования рынка выбрано установление предельных максимальных цен.

"Да, стоимость топлива в Беларуси не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть. Но вместе с тем и не увеличивается таким же темпом в периоды роста котировок. Кстати, такого нет ни на одном из рынков мира. Если говорить о ценах в сопредельных европейских странах, то они изменяются с большей амплитудой, чем в Республике Беларусь. И даже когда топливо дешевеет, как это произошло в период пикового падения цен на нефть во II квартале 2020 года, цифры на европейских АЗС все равно остаются значительно выше цен на белорусском рынке", – отметила заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Светлана Гурина.

Как уменьшить расход топлива?

Какой бы цели и стратегии ни придерживалось государство, каждое подорожание топлива в первую очередь бьет по кошельку водителей. Если хотите сэкономить, обратите внимание на рекомендации специалиста СТО Валерия Нестерова:

- Заправляйте машину под завязку. При полном баке испарение топлива уменьшается.

- Используйте топливо соответствующего октанового числа.

- Своевременно меняйте топливный, воздушный и масляный фильтры.

- Пользуйтесь смазочными жидкостями (маслами) в двигатель и трансмиссию, которые обеспечивают более низкий коэффициент трения по сравнению с аналогами. В частности, отдавайте предпочтение" полусинтетике" перед минеральным маслом или "синтетике" перед "полусинтетикой". Также старайтесь применять масла с присадками, снижающими коэффициент трения.

- Ездите спокойно! Со светофора разгоняйтесь плавно и используйте торможение двигателем при движении на уклонах. Если у вас автомобиль с бензиновым двигателем, для вас будет экономичнее осуществлять затяжной спуск с включенной 5-й или 4-й передачей (в этом положении отключается подача топлива). А для дизелей экономично использовать режим нейтралки, если только это не дизели CDI и CRDI.

- Рационально используйте обороты двигателя. Помните, что самый экономичный режим – это 5-я передача по ровной дороге в пределах 70-90 км/ч в зависимости от типа двигателя. - При этом, если вам нужно преодолеть затяжной подъем, экономнее это сделать на повышенной 3-й передаче, чем делать ставку на мощность авто и ехать на 4-й или 5-й, тем самым "убивая" двигатель в режиме масляного голодания.

- Следите за воздухом в шинах. Расход топлива снижается, если шины слегка перекачаны. Например, при норме 2 атмосферы хорошо их держать в пределах 2.2.

- Старайтесь пользоваться качественными свечами зажигания и проводить их проверку и чистку. Свечи зажигания также влияют на расход топлива.

- Следите за техническим состоянием двигателя. Показатель компрессии в цилиндрах двигателя напрямую влияет на расход топлива. Проверять компрессию желательно 1 раз в 50.000 км.

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