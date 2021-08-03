Экс-кандидат в президенты Беларуси: Скандал с Тимановской напоминает агонию режима 2 3.08.2021, 8:45

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Кристина Тимановская

Фото: @kristi_timanovskaya / Instagram

Инцидент в Токио с новой силой бьет по нелегитимной власти.

Рукотворный скандал вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской свидетельствует о том, что атмосфера в обществе накаляется.

Об этом сайту «БП» заявил бывший кандидат в президенты Владимир Гончарик:

- Происходящее напоминает агонию режима. Творить такое беззаконие в стране, которая декларирует себя демократической, не вяжется ни с Конституцией, ни с нашими реалиями. Любой инцидент, любое событие превращается в громкое дело. Я имею в виду скандал вокруг Кристины Тимановской. Не хочу комментировать, виновна она или не виновна, права она или не права, что не побежала чужую дистанцию. Но за состояние любого коллектива прежде всего отвечает руководитель. Спортсмены олимпийской сборной всегда находятся под прессом, давлением – ответственность, желание продемонстрировать наилучшие результаты, внешнее давление. Тренеры заставляли пробежать другую дистанцию – спортсменка отказалась. Конфликт.

Кто должен разрешать этот конфликт? Ведь на таком уровне ответственности у спртсмена может случиться нервный срыв. Проблему надо былоо решать спокойно и на месте. Нет, спортсменка отказалась, на нее наехали – она совершила такой шаг. Многие вопросы, особенно мелкие, нужно решать на месте; в олимпийской сборной есть врачи, есть психологи. Это показатель, что любой мало-мальский повод превращается в большую проблему.

Все творимое в Беларуси повлечет негативную реакцию со стороны мирового сообщества.

Вопрос не спортсменке. Следовало бы уже остановиться, осмыслить: почему все это происходит вокруг нормальной хорошей страны. Я говорю не о государстве, а о стране. Пора бы остановиться, одуматься и принимать более взвешенные решения. Даже если Лукашенко пытается остаться во власти. Каждое такое событие только усугубляет ситуацию, бьет по «легитимности» власти. И в обществе действительно накапливается негатив – для власти это не лучший вариант. Да и экономика скажет свое слово: сохранить хорошую мину при плохой игре уже не получится.

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