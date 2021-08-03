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Отель «Нью-Васюки» на орбите

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 3.08.2021, 11:23
  • 2,876
Отель «Нью-Васюки» на орбите

Ну, пора, туристы!

Начальство бросилось замазывать позорную историю стыковки модуля «Наука» с МКС привычном способом – резвым обещанием будущих успехов.

С ходу было заявлено, что в связи с завершением работы МКС в 2028 году, у России будет своя космическая станция, из «проекта» МКС «мы» выйдем в 2025 году.

Кроме того, глава «Роскосмоса», шутник, «хохломач» Рогозин, развивая фантастическое наступление, предложил создать на будущей российской станции отдельный модуль для посещения космическими туристами.

Но почему так скромно? Отчего не поставить задачи создания космического отеля на орбите? Нужно сказать, что в западном мире такие планы есть. Вот и Рогозину надо стать дерзким - ориентироваться на деньги богатых «китайских товарищей». Они могут прилетать и с китайских космодромов.

«Ну, пора, турысты!» Бронируйте номера заранее.

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