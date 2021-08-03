«Повешен со следами избиения на лице» 1 3.08.2021, 12:21

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Виталий Шишов

Друг Виталия Шишова рассказал о том, что нашли полиция и поисковики.

Юрий Шчучко был одним из тех, кто всю ночь дежурил в парке и утром отправился на поиски пропавшего накануне руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова – тот выбежал на пробежку 2 августа и вскоре перестал отвечать на звонки.

Около 6 утра полиция начала опрашивать соседей и свидетелей, а друзья Шишова отправились на поиски. "Мы пошли в парк и обнаружили то, что обнаружили", – рассказал Шчучко в эфире "Настоящего Времени".

Шишова нашли повешенным в парке около ЖК "Чайка" – это жилой комплекс на западной окраине Киева, рядом с ним находится лес, куда, предположительно, активист и направился на утреннюю пробежку накануне. Полиция заявила, что изъяла личные вещи и телефон Шишова, которые были при нем.

Шчучко, который одним из первых опознал тело Шишова, рассказал Настоящему Времени, что тот был в "обычной заношенной одежде, в которой люди занимаются спортом". Шчучко успел заметить следы избиения. "Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице".

Национальная полиция Украины о следах избиения не сообщала, но заявила, что завела уголовное производство по статье об умышленном убийстве (статья 115 УК Украины) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

"Белорусский дом в Украине" занимался помощью бежавшим в Украину с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством. По словам Шчучко, который также работает в этом центре, этим деятельность общественной организации не ограничивалась: представители БДУ встречались с депутатами Верховной Рады Украины, обсуждали возможные санкции в отношении Беларуси, занимались сбором подписей. Кроме того, по словам Шчучко, Шишов был администратором нескольких телеграм-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими.

Сотрудники организации уже давно получали сигналы об опасности, рассказывает Шчучко: "Все активные члены БДУ получали информацию, что в Украину прибывают люди из Сил специальных операций и других подразделений Беларуси для их физического уничтожения. В том числе от СБУ приходила такая информация. Говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что тут работает сеть агентов КГБ Беларуси и возможно все".

Также, говорит Шчучко, который был знаком с Шишовым с первых дней его жизни в Украине, около недели назад руководитель "Белорусского дома в Украине" попросил его позаботиться о "близких, которые его окружают". Больше никаких подробностей он не помнит.

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