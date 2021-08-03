Медики рассказали, какой продукт стоит есть переболевшим COVID-19

Медики рассказали, какой продукт стоит есть переболевшим COVID-191
- 3.08.2021, 16:13
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В нем много антиоксидантов.
Перенесшим коронавирус порекомендовали есть арбузы. Ягода богата антиоксидантами, в частности витамином C. Об этом медики рассказали РИА "Новости".
По словам врача-терапевта Елены Тихомировой, этот продукт содержит выраженную антиоксидантную защиту, которая окрашивает его в красный цвет.
Так же считает и педиатр Марина Лерман. Она уверена, что положительные свойства арбуза могут поднять настроение, вывести токсины и шлаки, а также укрепить сердечно-сосудистую систему.
Однако педиатр предупредила, что не следует совмещать арбуз с молочными и кисломолочными продуктами, поскольку увеличивается шанс пищевого отравления, особенно в жару. Также ягоду не стоит есть с солеными и жирными продуктами.