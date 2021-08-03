Медики рассказали, какой продукт стоит есть переболевшим COVID-19 1 3.08.2021, 16:13

3,722

В нем много антиоксидантов.

Перенесшим коронавирус порекомендовали есть арбузы. Ягода богата антиоксидантами, в частности витамином C. Об этом медики рассказали РИА "Новости".

По словам врача-терапевта Елены Тихомировой, этот продукт содержит выраженную антиоксидантную защиту, которая окрашивает его в красный цвет.

Так же считает и педиатр Марина Лерман. Она уверена, что положительные свойства арбуза могут поднять настроение, вывести токсины и шлаки, а также укрепить сердечно-сосудистую систему.

Однако педиатр предупредила, что не следует совмещать арбуз с молочными и кисломолочными продуктами, поскольку увеличивается шанс пищевого отравления, особенно в жару. Также ягоду не стоит есть с солеными и жирными продуктами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».