Цены на нефть вернулись к снижению 1 3.08.2021, 19:48

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Нефть упала на двухнедельное «дно» на новостях о локдаунах в Китае.

Рынок нефти продолжает падать второй день подряд на продажах крупных американских фондов.

На торгах во вторник, 3 августа, стоимость североморского сорта Brent упала до минимума за две недели, а цена американской нефти WTI пробила отметку 70 долларов за баррель, выше которой с короткими перерывами держалась с начала лета, передает finanz.ru.

На 18.02 по Минску октябрьские фьючерсы на Brent торгуются по 71,97 доллара за бочку, теряя в цене 1,3%, а ранее опускались до отметки 71,05 доллара.

Контракты на WTI на октябрь заключаются по 69,96 доллара за баррель. За день котировки просели на 1,8%, а с начала недели - на 5,4%.

Второй день подряд сценарий торгов нефтью будто написан под копирку: вялые колебания на азиатской и европейской сессии превращаются в резкое падение, когда открываются биржи США.

Одновременно начинают дорожать американские государственные облигации, сигнализируя о перетоке капитала из сырьевых активов в защитные. Во вторник доходность 10-летних treasuries падала до 1,169%.

Сырьевые рынки напуганы вспышкой Covid-19 в Китае, которая хотя и незначительна по мировым меркам, но зубодробительна по последствиям и ответу властей.

Зафиксировав более 300 новых случае заражения за последние 10 дней и получив хронический рост суточной заболеваемости в 15 провинциях, китайское правительство вновь вводит беспрецедентные по жесткости карантинные меры, запрещая жителям целых кварталов выходить на улицу, если в их районе обнаружен хотя бы один носитель вируса.

В Нанкине, ставшем эпицентом новой вспышки, введен локдаун и закрыт аэропорт. Жителям Пекина рекомендовано не покидать город. Транспортное сообщение столицы с 23 наиболее опасными регионами прервано.

«Новая вспышка инфекции может стереть в порошок 5% краткосрочного спроса на нефть», - говорит исследователь Института технологий и экономики CNPC Ван Линин.

Итоговый эффект на потребление будет зависеть от скорости распространения вируса и продолжительности эпизода, добавляет он.

Одновременно растет заболеваемость дельта-штаммом в США, где за минувшие сутки зафиксировано 129 тысяч новых случаев инфекции. При этом среднее значение показателя за семь дней превосходит уровни лета прошлого года. Власти Нью-Йорка и других штатов обязали жителей, в том числе вакцинированных, соблюдать масочный режим в помещениях.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США тем временем официально предупредил, что даже вакцинированные могут распространять вирус. А это значит, что возвращение к прежней мобильности - с открытыми границам и свободными перелетами - может быть отложено на неопределенный срок.

Распродавая нефть, крупные инвесторы закрывают ставки на рефляцию, которые удерживали с прошлого года, когда мировые центробанки запустили на беспрецедентную мощность печатные станки, - этот тренд виден на многих сырьевых рынках, в том числе в металлах, указывает стратег ING стратег ING Венью Яо.

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