Российская промышленность сорвалась в инфляционный штопор 1 4.08.2021, 10:35

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Начинается рецессия.

Об этом пишет finanz.ru.

Индекс деловой активности в обрабатывающих производствах, который рассчитывает IHS Markit на основе данных по объемам выпуска, заказов и занятости, в июле спикировал до минимума с ноября 2020 года.

Самое резкое падение с пика пандемии опустило индикатор до 47,5 пункта, погрузив его глубже в зону спада, которая начинается ниже условной планки на отметке 50.

«Снижение объемов производства было вызвано слабым клиентским спросом и падением новых продаж», - констатирует Markit в релизе.

Экспортный спрос упал рекордно с января, причем новые заказы сократились шестой из семи последних месяцев. Новые заказы на внутреннем рынке сократились второй месяц подряд с максимальной скоростью с ноября прошлого год после резкого повышени отгрузочных цен, на которое заводы были вынуждены пойти из-за стремительной инфляции затрат.

Индекс цен на сырье и материалы с начала года держался на рекордных за 7 лет отметках. При этом устойчивость инфляционного давления - более полугода хронически растущих цен - стала беспрецедентной за 12 лет доступных данных.

В ходе опроса представители предприятий заявили, что более высокие цены на сырье были вызваны повышением затрат поставщиков и неблагоприятной динамикой обменного курса.

Фиксируя сокращение выручки производители ускоренно режут «персонал»: темпы увольнений в секторе стали максимальными с ноября.

Согласно Росстату годовые темпы роста промышленности в мае и июне превысили 10%, но эти цифры лишь отражают ямы, в которую экономика свалилась в прошлом году, а месяц к месяцу во всех секторах, кроме добычи сырья, объемы выпуска падают пять месяцев подряд.

В феврале спад в обрабатывающем секторе составил 1,9% относительно января, в марте - 0,2% относительно февраля, в апреле объемы производства оказались еще на 0,2% ниже по сравнению с мартовскими, а мае и июне просели дополнительно на 1% и 1,4% каждый месяц, подсчитали эксперты «Центра развития» НИУ ВШЭ.

Четыре из пяти последних месяцев падает производство продуктов питания (на 2,9% в июне относительно мая). Столько же сокращается производство напитков, одежды, лекарств.

Два месяца подряд уменьшается выпуска нефтепродуктов, в то время как автопром уверенно катится в рецессию, сокращая производство без остановок с февраля по июнь (на 1%, 2,2%, 0,3%, 1,7% и 2,9% месяц к месяцу соответственно).

«Восстановительный подъем интенсивности промышленного производства завершился в январе 2021 года», после чего «динамика перешла в стадию застоя», пишут эксперты ВШЭ.

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