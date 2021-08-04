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Угрожавший взорвать гранату в правительстве Украины мужчина задержан

  • 4.08.2021, 11:53
Угрожавший взорвать гранату в правительстве Украины мужчина задержан
Фото: МВД

В Киеве проводится спецоперация.

Полиция задержала мужчину, который зашел в здание Кабмина Украины с гранатой и угрожал ее взорвать.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабинета министров с гранатой и угрожал ее подорвать.

В Киеве проводится спецоперация.

Патрульные перекрыли движение по улице Грушевского (от Парковой дороги до Шелковичной) и улицу Садовую в связи с проведением спецоперации.

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