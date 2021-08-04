Между Сциллой и Харибдой Аббас Галлямов

4.08.2021, 12:47

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Кремль ходит по тонкому льду

Вынося решение по делу Соболь, Кремль постарался проскочить между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, приговор должен был быть обвинительным, - у нас ведь власть "сильная", она не отступает. С другой - важно было не довести ситуацию до точки кипения - а вдруг народ именно сейчас решит, что, мол, "хватит это терпеть" и на улицу выплеснет? Любу ведь многие любят. Отсюда такое компромиссное решение - вроде и осудили, но не посадили.

Протест за месяц до голосования - это чрезвычайно опасная штука. Он моментально перебьет всю едроссовскую повестку, все их маленькие истории про благоустройство, детские пособия и газ, подведенный прямо к границам земельного участка. В отличие от всех этих подачек, протест - это the real thing, настоящая политика.

Да, протестующих можно будет выдавить с улицы с помощью ОМОН, но тот ведь аккуратно работать не умеет, а зверствовать в преддверии выборов - это гарантированно сбивать лояльную явку. "Глубинный народ" нынче не тот и от жестокости властей, мягко говоря, не в восторге. Ну и во-вторых - выдавленные с улицы и неудовлетворенные горожане точно явятся на выборы и повторят историю 2019 года, когда по итогам "московского протеста" режим проиграл почти половину округов.

Еще одна причина мягкости приговора связана с тем, что "санитарное дело" - совсем слабое с точки зрения своей способности убедить избирателя.

Реально сажать людей на фоне "Алых парусов" и концертов в Лужниках, организуемых самой властью, - это уж слишком очевидно злоупотреблять правом. Это даже лоялистов возмутит.

Они в очередной раз убедятся, что никакого равенства перед законом в стране нет, а подталкивать их к этому выводу в преддверии дня голосования - это было бы совсем глупостью.

В общем, это вам - со стороны оппозиции - кажется, что все пропало. А Кремль, с его мощным социологическим инструментарием, понимает, что по тонкому льду ходит.

Аббас Галлямов, "Фейсбук"

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