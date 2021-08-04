Глава Минобороны Литвы рассказал о провокации белорусского режима

Глава Минобороны Литвы рассказал о провокации белорусского режима2
- 4.08.2021, 12:53
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Минск продолжает гибридную агрессию против Вильнюса.
Появившиеся в белорусских СМИ информация об умершем от побоев мигранте из Ирака, которого нашли у литовско-белорусской границы, является провокацией Минска. Об этом заявил глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
2 августа в Литве приняли решение разворачивать мигрантов, следующих из Беларуси в Литву нелегально, и отправлять их на ближайшие пункты пропуска. 3 августа литовские пограничники не пропустили около 180 мигрантов.