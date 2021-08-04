Агне Билотайте о «смерти иракца» на белорусско-литовской границе: Это сказки братьев Гримм 4.08.2021, 15:23

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Агне Билотайте

фото: delfi

Глава МВД Литвы прокомментировала дезинформацию белорусских властей.

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что сообщение официальных ведомств Беларуси о смерти на границе с Литвой иракца является дезинформацией, сообщает lrt.lt.

"Мы это можем прокомментировать как очевидную дезинформацию. Против Литвы ведется гибридная атака, и распространение данной дезинформации - пример того", - в среду заявила министр.

"Это абсурд, сказки братьев Гримм", - добавила она.

Комитет по охране госграницы Беларуси в среду сообщил, что на границе, в окрестностях населенного пункта Бенякони, скончался гражданин Ирака. Представитель комитета Антон Бычковский заявил, что пограничники пытались оказать мужчине первую помощь, но он скончался.

Тем временем министр обороны Арвидас Анушаускас оценивает это сообщение как провокацию.

"Мы ожидали провокаций от режима Беларуси. На самом деле я думаю, что, организуя весь этот нелегальный переход (мигрантов - ред.), вовлекая в эту деятельность своих пограничников, они и сами не всегда контролируют ситуацию", - утверждал министр.

Он отметил, что в одних дезинформирующих сообщениях говорится, что нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко велел опросить гражданских свидетелей, однако уже в другом сообщении утверждается, что тело нашли пограничники.

Литовские пограничники заявили, что не получали каких-либо сообщений об инциденте от коллег из Беларуси, и узнали от этом из прессы.

Министр внутренних дел Литвы не сомневается, что фейковые новости Беларусь будет распространять и в будущем : "Мы можем ожидать (появления - ред.) различных придуманных историй, так как в этом и заключается цель - компрометировать нас, наших пограничников, компрометировать Литву".

По словам министра, пограничники Литвы применяют силу против нелегальных мигрантов только в случае необходимости.

В Литву через границу с Беларусью в этом году уже проникли 4090 мигрантов.

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