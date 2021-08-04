Олимпийское бегство от самодура 4 Виталий Портников

4.08.2021, 16:24

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Виталий Портников

Фото: facebook.com

Вдумайтесь в уровень идиотизма и сумасшествия.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия белорусского режима против спортсменки Кристины Тимановской подрывают олимпийский дух и являются еще одним проявлением транснациональных репрессий. Тимановская собирается вылететь в Польшу для получения визы и решения вопроса о своей дальнейшей судьбе. Уже ясно: в Беларусь она не вернется. А ее супругу тоже пришлось в спешном порядке покинуть владения Александра Лукашенко.

Таким образом мы снова оказались в старой "новой" реальности. Реальности, где политики цивилизованного мира защищают от репрессий уже не активистов и политических деятелей, а просто людей, которые осмеливаются выразить свое мнение по тем или иным вопросам даже не государственного функционирования, а собственной профессиональной деятельности.

Так было в СССР. Ведь из Советского Союза бежали отнюдь не только сторонники борьбы с коммунистическим режимом, но и обычные люди, которые просто хотели жить по-человечески и не имели таких очевидных политических разногласий с коммунистическим режимом. Бежали артисты. Бежали спортсмены. Любой, кто не хотел жить на территории так называемого "первого в мире государства рабочих и крестьян", а на самом деле – первой в мире человеконенавистнической диктатуры откровенных бандитов – для советского режима был врагом. И приходилось защищать. Защищать не только противников режима, но и спортсменов, музыкантов, художников…

У кого-то из них карьера в Советском Союзе не могла сложиться – просто потому, что само творчество противоречило тому идиотизму, который существовал во времена коммунистического правления. А кто-то был вполне успешен, но просто хотел жить иначе. Просто хотел попробовать себя в другой стране. И уже это было преступлением.

В Беларуси происходит стремительное возвращение именно к такой реальности. Еще недавно белорусский режим преследовал противников, врагов, тех, кто прямо высказывался против Лукашенко и его отвратительного режима. Это были политические активисты. Это были участники протестных выступлений. Это были люди, которые писали о преступном режиме статьи или выступали с постами в социальных сетях. Многие из этих людей оказались в белорусских тюрьмах. Многие бежали из страны.

Но в случае с Кристиной Тимановской все совершенно иначе.

Она политических заявлений вообще не делала. Вся суть ее конфликта с белорусскими чиновниками заключалась в том, что она хотела на Олимпийских играх в Токио бежать одну дистанцию, а ее пытались заставить бежать другую. Собственно, это и все. В наше время, когда в соцсетях на профессиональные темы может высказаться любой человек (когда удачно, когда не удачно), казалось бы, задача любого руководителя – просто погасить конфликт, согласиться с мнением спортсменки или убедить ее в собственной правоте.

Но только не в Беларуси. Только не в авторитарной стране, правитель которой буквально обезумел от ненависти к нему собственного народа.

И вот уже на Тимановскую давят функционеры из Национального олимпийского комитета страны, а по-сути – люди в штатском, люди из КГБ Беларуси. Потому что мы прекрасно понимаем, что вся эта обслуга международного спорта – это обыкновенные чекисты, бандиты в погонах.

И вот уже есть сообщение, что распоряжение о депортации Тимановской из Токио в Минск отдал лично лучший друг белорусских спортсменов Александр Лукашенко.

И вот уже западным политикам, в том числе, и государственному секретарю Соединенных Штатов, приходится выступать в поддержку белорусской спортсменки. Подчеркиваю: не политика, не участницы протестов, не писательницы, которая написала книгу о диктатуре – а спортсменки, которая просто не хотела бежать 400 метров.

Вдумайтесь в тот уровень идиотизма и сумасшествия, который господствует в современной Беларуси! И поймите, какова логика любого авторитаризма. В начале начинается преследование политических оппонентов. А потом – всех, кто позволяет себе не соглашаться даже с малейшими требованиями режима!

Потому что в авторитарной стране можно жить только так, как того хочет ее правитель. Выступать только с теми политическими заявлениями, которые нравятся безумцу. Бежать те эстафетные дистанции, которые нравятся безумцам. Ложиться в те постели, которые для тебя находят правители…

И это, кстати говоря, не фигура речи. И даже не история о преследовании в авторитарных странах представителей сексуальных меньшинств, которое, по сути, стало триггером для превращения путинского режима в то чудовище, которое мы наблюдаем сегодня. Это история из советских времен, когда советские руководители во главе с Никитой Хрущевым поженили космонавтов Адрияна Николаева и Валентину Терешкову. Чтобы посмотреть, что из этого будет. Сделали несчастными обоих участников этого названного браком эксперимента. Но не снизили уровень верноподданичества. Спустя десятилетия уже разведенная с Николаевым и похоронившая своего первого мужа, Терешкова выступит с предложением об увеличении срока президентских полномочий Владимира Путина. Это, пожалуй, главный результат этого эксперимента.

А теперь будем смотреть, как завершиться эксперимент Лукашенко – с запугиванием даже спортсменов, которые просто хотят иметь собственное мнение относительно своей спортивной карьеры.

Да, если такие эксперименты удаются – они уродуют людей и не позволяют развиваться целым странам и обществам. И это тоже надо понимать.

Виталий Портников, Youtube

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