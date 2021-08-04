Украинский борец станцевал гопак после того, как завоевал золотую медаль на Олимпиаде

Украинский борец станцевал гопак после того, как завоевал золотую медаль на Олимпиаде8
- 4.08.2021, 17:23
- 4,890
Это первая золотая награда украинской сборной на Олимпиаде в Токио.
Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк гопаком отпраздновал завоевание золотой медали на Олимпийских Играх-2020 в категории до 87 кг, пишет «Новое время».
После победы в финале над представителем Венгрии Виктора Лоринцем спортсмен с национальным флагом устроил танец на борцовском ковре.
«Видно, что не москаль», — пошутили пользователи в соцсетях.
Пишаємося 💛💙 pic.twitter.com/ZY7Lkp4tOX— НВ (@tweetsNV) August 4, 2021
Украинец завоевал первое золото Олимпиады в своей карьере. Также это первая награда высшей пробы для Украины на Играх в Токио.