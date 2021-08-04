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Украинский борец станцевал гопак после того, как завоевал золотую медаль на Олимпиаде

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  • 4.08.2021, 17:23
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Украинский борец станцевал гопак после того, как завоевал золотую медаль на Олимпиаде
фото: epa

Это первая золотая награда украинской сборной на Олимпиаде в Токио.

Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк гопаком отпраздновал завоевание золотой медали на Олимпийских Играх-2020 в категории до 87 кг, пишет «Новое время».

После победы в финале над представителем Венгрии Виктора Лоринцем спортсмен с национальным флагом устроил танец на борцовском ковре.

«Видно, что не москаль», — пошутили пользователи в соцсетях.

Украинец завоевал первое золото Олимпиады в своей карьере. Также это первая награда высшей пробы для Украины на Играх в Токио.

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