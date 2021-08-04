Житель Орши купил «батон из будущего» 3 4.08.2021, 21:54

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Фото: pixabay

Мужчина впервые в жизни встретил продукт с такой необычной датой производства.

Житель Орши по имени Алексей купил в магазине батон и удивился, увидев, что дата производства на нем стоит завтрашняя. Он также поделился снимками продукта.

– Батон производства 5 августа 2021 года заметил сегодня в одном из оршанских магазинов, — рассказал мужчина, его слова приводит портал onliner.

По его словам, он «до этого никогда не видел продуктов из будущего, поэтому очень удивился. Возможно, завод так сделал, чтобы батон с завтрашней датой подольше хранился в магазине, а может, просто человеческий фактор – кто-то перепутал и положил его не в ту упаковку. В любом случае, претензий у меня к этому батону нет, просто это забавно!»

Фото: onliner

Портал обратился за комментарием на Оршанский хлебозавод.

– Единственная возможная причина произошедшего – это невнимательность персонала, который занимается упаковкой продукции. Сейчас в связи с ковидом вся этикетка печатается заранее, а наклеивается потом автоматически в упаковочной машине. Просто взяли не ту пачку этикеток, и сейчас в продаже оказались максимум 200 батонов с завтрашним числом – столько пакетов в одной пачке. Так что виноват исключительно человеческий фактор. Ко всем виновным в данном инциденте завтра будет применено дисциплинарное наказание, – заявил говорит директор завода Виктор Мишульский.

Отдел сбыта завода уже проверяет заявки на этот день и связывается с магазинами, чтобы передать им правильную этикетку.

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