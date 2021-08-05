Observador: Отставить шутки с диктатором! 5.08.2021, 13:45

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Евросоюз должен не повторять ошибок и действовать жестко.

Олимпийские игры в Токио подтвердили два важных тезиса: во-первых, спорт остается одной из форм войны на мировой геополитической шахматной доске, и во-вторых, мы продолжим наблюдать за побегами спортсменов, таких как белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, пока будут существовать авторитарные и диктаторские режимы, пишет португальское издание Observador (перевод — inosmi.ru).

Тимановская не входила в список из примерно тысячи белорусских спортсменов, направивших в прошлом году диктатору Лукашенко письмо с требованием провести свободные и прозрачные президентские выборы, после того как грязные выборы, прошедшие в августе прошлого года, дали ему 80 процентов голосов.

Это одна из причин считать, что Кристина Тимановская не намеревалась использовать Олимпийские игры, чтобы устроить политический скандал и не возвращаться в Беларусь.

Другая причина — содержание ее публикации в инстаграме, когда она узнала от третьих лиц, а не официальным путем, о том, что должна выступать в эстафете 4×400 метров, чтобы заменить спортсменку, которую отстранили за невыполнение требований по допинг-контролю. Она в жестких выражениях критиковала решение представителей Олимпийского комитета Белоруссии в Токио: «Они накосячили и решили сделать ход конем», «почему мы должны расплачиваться за ваши косяки?»

Очевидно, что Тимановская не ожидала, что ее критика вызовет такую огромную бурю в Олимпийском комитете Беларуси, который возглавляет (угадайте, кто?) Виктор Лукашенко, один из сыновей диктатора.

Ситуация ухудшилась, когда спортсменка отказалась публично просить прощения у белорусских властей, ее сняли с соревнований по бегу на 200 метров «в связи с эмоционально-психологическим состоянием» и обязали вернуться в Беларусь. В аэропорту Кристина приняла окончательное решение после разговора с тренером белорусской сборной по легкой атлетике и заместителем директора Центра олимпийской подготовки Беларуси. Разговор со спортсменкой записали и выложили в социальные сети, заявления белорусских чиновников состояли из смеси угроз и обещаний, что ее не накажут, и она даже сможет продолжить карьеру, если будет выполнять приказы.

Кристина Тимановская отвергла обвинения в том, что ее эмоционально-психологическое состояние не позволило ей продолжить участие в Играх, подчеркнув, что это «ложь» и что в таком же состоянии она победила на Универсиаде 2019 года.

Давление белорусских чиновников вынудило спортсменку не возвращаться в свою страну и бежать в соседнюю Польшу, где сейчас живут тысячи людей, бежавших от волны репрессий, развязанных против оппозиции.

Это был не последний случай побега. Легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в пятиборье и тренирующаяся в Германии, уже объявила, что не вернется в Беларусь, поскольку боится за свою жизнь.

Между тем в среду в Минске начался суд над Марией Колесниковой, одной из наиболее харизматичных фигур протестного движения против Лукашенко. Ее могут приговорить к долгому тюремному заключению. В тюрьмах Беларуси сейчас находятся сотни других оппозиционеров.

Лукашенко знает, что российский «царь» Владимир Путин защищает его, он подражает ему в методах репрессий и вызовах Европейскому союзу.

В этот раз он ответил на санкции, превратив свою страну в коридор для перемещения нелегальных мигрантов из Афганистана, Ирака и т.д. в Литву, вызвав кризис в этой балтийской стране. Литовские власти поверили заверениям белорусских властей, что те не позволять нелегальным иммигрантам пройти через свою территорию, и не приняли мер по защите границы. Сейчас Литва поспешно возводит на границе с Белоруссией заграждение из колючей проволоки.

Это еще одна серьезная внешнеполитическая ошибка Европейского союза, который посчитал, что ему удалось привлечь диктатора Лукашенко на свою сторону в конфликте с Россией. Стоит повторить: с диктаторами шутки плохи.

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