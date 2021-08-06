Видеохит: Собака самостоятельно забирает почту для своих хозяев 1 6.08.2021, 15:50

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Хозяевам умной собаки нет нужды самим забирать почту.

Жители Огайо (США) прекрасно воспитывают свою 11-месячную собаку по кличке Нова. Животное научилось оказывать людям кое-какую помощь, пишет сайт 120.su.

Например, когда к дому подъезжает почтовый фургон, Нова сама бросится за почтой, заберёт всё нужное у почтальона и принесёт на крыльцо.

Зрители на поскупились на похвалы умной собаке, а один комментатор, сам работающий почтальоном, даже немного позавидовал — жаль, что у него на маршруте не встречается такая четвероногая помощница, которая каждый раз поднимала бы ему настроение.

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