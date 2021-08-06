Ситуация на БелАЗ из-за санкций остается очень напряженной 8 6.08.2021, 17:28

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Начальство завода проверяет начищены ли ботинки у сварщиков.

Работники БелАЗа сообщили, что начальство лишает рабочих премий за любое мелкое нарушение, порой доходит до того, что начальство проверяет начищены ли ботинки у сварщиков. «Проступки» сотрудников тайно фотографируют и оповещают о взысканиях уже по факту, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

При этом ситуация на заводе из-за санкций остается очень напряженной: ощущается нехватка комплектующих, и SAP (немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций) не передаёт предприятию новые лицензии. В настоящее время даже рассматривается вариант поставки двигателей из Китая, которые по мнению работников, имеют очень низкое качество.

Из наблюдений за подобными ситуациями получается, что чем «жестче» хозяйственник, тем больше развал. Что на уровне страны, что на уровне отдельных предприятий.

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