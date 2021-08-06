The Economist: Диктатура Лукашенко экспортирует хаос 6.08.2021, 18:37

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Фото: Reuters

Призывы к усилению политики Запада в отношении Беларуси будут расти.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская - не типичный диссидент. Она представляла Беларусь в Токио на Олимпиаде, никогда публично не критиковала ни правительство, ни диктатора Александра Лукашенко. Ее преступлением стала жалоба в соцсетях на то, что тренеры зарегистрировали ее на эстафету 4х400 метров, не предупредив об этом. Позже спортсменку хотели отправить домой против ее воли. Тимановская искала защиты японской полиции, затем Польша предоставила ей гуманитарную визу. Спортсменка утверждает, что призыв отправить ее домой шел не от Министерства спорта, а от «высшего уровня», пишет The Economist (перевод - zn.ua).

Тимановская присоединилась к белорусам, которые теперь вынуждены мигрировать в Европу, чтобы жить вне контроля режима Лукашенко, которого еще называют «последним диктатором Европы». Но убежище в европейских странах не является гарантией защиты от режима Лукашенко. Событие в Украине буквально в тот же день, когда Тимановская получила польскую визу, подчеркнуло, насколько опасным может быть режим.

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов, который помогал белорусским изгнанникам, пропал без вести после того, как вышел из дома на утреннюю пробежку на окраине Киева. На следующее утро его нашли повешенным в одном из парков. Украинская полиция начала расследование, оставив открытой возможность того, что его смерть может быть «убийством, замаскированным под самоубийство».

Общественная организация Шишова обвинила белорусские спецслужбы в его убийстве. По словам друзей Шишова, за активистом следили. Недавно он создал канал в Telegram, целью которого является разоблачение деятельности КГБ Беларуси в Украине.

«Режим становится все более террористическим. Даже находясь за границей, нужно быть осторожным», - сказано в публикации Telegram-канала.

Шишов умер в «идеальном месте для такого рода преступлений», без камер вблизи и всего за 2 часа езды от белорусской границы с Украиной, говорит друг активиста.

Белорусский режим имеет опыт, когда речь идет о «экстерриториальных преступлениях». В мае режим придумал угрозу бомбы и принудительно посадил самолет Ryanair, когда он проходил над воздушным пространством Беларуси. Активиста Романа Протасевича и его девушку арестовали в Минске.

Сфальсифицированные прошлогодние президентские выборы вызвали беспрецедентную вспышку протестов в Беларуси из-за того, что Лукашенко заявил о своей «победе». Режим все еще пытается отомстить за протесты. Пытки задержанных активистов стали обычным делом.

В прошлом месяце белорусские силовики провели обыски в офисах ряда неправительственных организаций и арестовали их членов. Как показывает ситуация вокруг Тимановской, все, что не является лояльностью к государственным учреждениям, означает суровое наказание (нельзя не вспомнить о том, что Олимпийский комитет Беларуси возглавляет сын Лукашенко). Каждая новая волна репрессий заставляет все больше белорусов бежать из страны.

Диктатура, которая граничит с тремя странами ЕС и Украиной, «экспортирует хаос». Беларусь также обвиняют в отправке мигрантов через ее северную границу в Литву, возможно, в качестве наказания за предоставление убежища для Светланы Тихановской.

2600 мигрантов, которых литовские власти задержали вдоль границы в прошлом месяце, - это относительно небольшая цифра, но показатель действительно масштабный, если учесть общую долю населения страны: подобно 62 тысячам мигрантов, которые бегут в Британию. Национальный перевозчик Ирака Iraqi Airways недавно объявил о планах удвоить количество рейсов из Багдада в Минск, а 2 августа открыл прямые рейсы из трех других городов.

Призывы к усилению политики Запада в отношении Беларуси будут расти. Санкции, введенные ЕС в июне после принудительного приземления самолета, похоже, не изменили планов режима. Международные акции Тихановской получили поддержку после переговоров с лидерами Америки и Великобритании - Джо Байденом и Борисом Джонсоном. Но, как и большинство белорусских диссидентов в изгнании, она до сих пор задает себе тревожный вопрос: что будет делать режим Лукашенко дальше, резюмирует издание.

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