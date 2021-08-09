Naviband и «Вольны хор» выпустили кавер песни из «Голодных игр» 9.08.2021, 11:20

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Видеофакт.

Группа Naviband совместно с «Вольным хорам» выпустили клип на песню «Пад дубам» — это кавер песни «The Hanging Tree» из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница» на белорусском языке.

В годовщину президентских выборов, 9 августа 2021, белорусская группа Naviband совместно с «Вольным хорам» выпустили белорусскоязычный кавер «Пад дубам». Перевод песни сделал участник группы — Артем Лукьяненко.

Песня «The Hanging Tree» («Дерево висельника») была написана Джеймсом Ньютоном Ховардом для фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть первая».

После дебюта песни за первую неделю было продано 20 тысяч ее копий.

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