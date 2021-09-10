Ураган «Олаф» обрушился на побережье Мексики 10.09.2021, 9:57

Скорость ветра в эпицентре составляет 150 километров в час.

Центр урагана "Олаф" переместился из Тихого океана на побережье мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния, сообщила национальная служба гражданской защиты.

"Ураган "Олаф" обрушился на побережье! Предупреждаем о максимальной опасности центральной и южной части Южной Нижней Калифорнии. Держитесь подальше от окон и избегайте травм, если они сломаются. Оставайтесь в безопасности в своем доме или временном убежище, пока власти не укажут, что опасность миновала", - сообщила в своем блоге в Twitter Служба гражданской защиты Мексики.

По последним данным Национальной комиссии по водным ресурсам, скорость ветра в эпицентре урагана составляет 150 километров в час с порывами до 185 километров в час.

В городе Ла-Пас до 5.00 пятницы временно прекратил работу международный аэропорт. Власти штата объявили тревогу, отменив школьные занятия и работу госучреждений.

Циклон помимо ураганного ветра угрожает северо-западу Мексики проливными дождями и возможными оползнями. Уровень осадков в отдельных районах Южной Нижней Калифорнии может достичь 250 миллиметров, сильные дожди ожидаются в штатах Синалоа, Наярит, Халиско, Колима, Дуранго и Сакатекас. Высота волн на побережье Калифорнии может достичь 7 метров, в южной части моря Кортеса и на побережье Синалоа - до 5 метров.

"Дожди, вызванные тропическим циклоном, могут вызвать оползни, повышение уровня рек и ручьев, а также разливы и наводнения в низменных районах", - говорится в сообщении комиссии.

Власти настоятельно рекомендуют населению следить за уведомлениями комиссии по водным ресурсам и следовать указаниям службы гражданской защиты. Морское судоходство в районе прохождения урагана должно принимать крайние меры предосторожности.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 – до третьей, при 210 – до четвертой. Пятая категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

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