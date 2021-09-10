Ученые: У неандертальцев была своя сложная техника по изготовлению инструментов 1 10.09.2021, 12:23

Это доказывает гибкость ума и наличие хорошей памяти у представителей рода Homo.

Неандертальцы, жившие в горном массиве Швабская Юра более 45000 лет назад, использовали сложные методы и множество стратегий для изготовления каменных орудий, пишет «Новое время».

Немецкие ученые обнаружили в местности Heidenschmiede много каменных орудий труда и побочных продуктов процесса изготовления орудий труда.

Исследователи смогли показать методы, которые требовали от древних гоминидов планирования и предусмотрительности. Полученные данные ученых из Университета Тюбингена еще раз подчеркивают, что неандертальцы обладали многими развитыми способностями.

Heidenschmiede, каменное убежище недалеко от Хайденхайма на юге Германии, было обнаружено и раскопано в 1928 году археологом-любителем Германом Моном, который признал его важным местом для камня и костей, обработанных первыми людьми.

«С момента появления первой публикации о находках в 1931 году с этим исследованием мало что изменилось. Наше исследование является первым подробным исследованием с тех пор, в котором рассматриваются многочисленные находки и проводится их более подробная классификация», — говорит доктор Бенджамин Шюрх из Института научной археологии Университета Тюбингена.

По его словам, костяные и каменные орудия датируются средним палеолитом, им от 50 000 до 42 000 лет: «В этот период современные люди Homo sapiens еще не прибыли в этот регион».

Неандертальцы использовали камень для изготовления лезвий, скребков и однолезвийных ручных топоров, так называемых Keilmesser, для таких задач, как обработка кожи; а также для создания наконечников охотничьих копий.

«Было известно, что они использовали различные стратегии для создания таких инструментов», — говорит доктор Беррин Цеп, ведущий автор нового исследования.

«Основываясь на реконструкциях, мы смогли доказать, что неандертальцы в Heidenschmiede использовали разветвленную производственную систему, в которой различные методы, известные производителям, применялись к одному основному куску камня», — объяснили авторы, добавляя, что такие сложные производственные процессы лишь изредка встречались во времена среднего палеолита.

«Это первое подобное свидетельство из Швабской Юры. Кто бы ни работал с сырьем, он с самого начала понимал, что части камня можно обрабатывать с помощью другой техники. Это требует сильной трехмерной визуализации, творчества и гибкого умственного планирования», — подчеркнули ученые.

Исследовательская группа показала, что первые люди, работавшие с камнями в Heidenschmiede, обладали в целом отличной рабочей памятью. Результаты нового исследования подтвердили другие исследования, согласно которым неандертальцы обладали большой умственной гибкостью и приспособляемостью в сочетании с ловкостью рук.

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