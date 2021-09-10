Ученые рассказали, почему в природе редко встречается синий цвет 12 10.09.2021, 14:14

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Только 10% всех известных науке цветов могут иметь такой оттенок.

В природе встретить яркий синий цвет можно крайне редко. Только 10% всех известных науке цветов могут иметь такой оттенок. Если говорить о птицах, то их крылья должны обладать определенной наноструктурой крыльев, чтобы перья были синего цвета.

Об этом сообщает Live Science (перевод — planetanovosti.com).

В сетчатке глаза человека присутствует практически 7 миллионов очень чувствительных клеток, которые могут распознавать разные цвета и оттенки. Ученые называют их колбочками. Они способны различить три основные цвета – красный, синий и зеленый. Информация о том или ином цвете поступает в мозг, где и происходит преобразование в другие оттенки.

Кай Купфершмидт рассказал о том, что глаза поглощают некоторую часть белого цвета, а все остальное отражают. Цветом обладает именно эта отраженная часть. Если человек видит синий цвет, то это значит, что сетчаткой была поглощена красная частичка спектра.

Красный цвет отличается от остальных тем, что имеет большую длину волны. Для его преобразования в синий потребуются специальные молекулы, которые смогут поглощать минимальное количество энергии.

Среди животных синий цвет встречается крайне редко из-за того, что нужен не определенный пигмент, а непосредственно структура покровов. К примеру, некоторые бабочки обладают такой структурой крыльев, при которой происходит гашение всех оттенков и остается только синий. Подобный эффект возникает у некоторых видов птиц, а также у синекольчатых осьминогов. В последних яркие кольца синего цвета предупреждают об их опасности, ведь они содержат яд.

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