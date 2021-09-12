Стало известно, можно ли заразиться коронавирусом «Дельта» через контакт с поверхностями 1 12.09.2021, 8:15

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Известный врач озвучил вероятность такого пути передачи вируса.

Штамм Delta распространяется через поверхности с той же активностью, что и штамм Alpha. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в Instagram, сообщает cursorinfo.co.il.

Он заявил, что во время пандемии стало известно, что только 1% пациентов заразились вирусом контактным путем.

Основной способ передачи COVID-19 — аэрозольный. Поэтому врач посоветовал не учитывать возможность заражения через поверхности. По словам Комаровского, заболеть таким образом можно только в том случае, если человек с коронавирусом на что-то чихнет, а вы сразу схватите этот предмет, потрете руками глаза и начнете лизать его.

Врач сказал, что он больше не может представить себе другие способы передачи инфекции.

Штамм коронавируса Delta впервые был зарегистрирован в Индии осенью 2020 года. Мутация распространилась на Индию, а затем и на другие страны мира. К середине июля 2021 года вариант Дельта было зарегистрировано в 111 странах мира.

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