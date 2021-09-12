Глава СНБО: Украинские военные могут очистить территории Донецкой и Луганской областей и повоевать за Крым 12.09.2021, 10:43

Но есть и другой путь для возвращения территорий.

Вооруженные силы Украины в состоянии перейти к активным действиям на Донбассе и вести борьбу за оккупированный Крым. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радiо Свобода" 11 сентября.

"Речь не идет о военной составляющей, потому что это невозможно в современном мире. От этого погибнет большое количество мирного населения. Поверьте, наши военные могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым, но надо иметь в виду, что мы не можем допустить смерти сотен тысяч людей. У нас есть понимание, где есть эта граница", – отметил он.

Секретарь СНБО заявил, что Российская Федерация контролирует все, что происходит на Донбассе.

"Все это видят и понимают. Вся Европа видит это. Но переходить к более активным действиям им страшно, это надо признать. Но тогда вы должны об этом сказать и перестать, как у нас говорят, "водить козу семь лет". Это должны быть активные действия", – сообщил Данилов.

По его словам, экономические санкции, введенные против РФ, выполняют свою роль, но их следует усилить.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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